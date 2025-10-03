Кәсіпкерлерге контент жасауды үйретті
Ақтөбеде қалалық кәсіпкерлік бөлімінің ұйымдастыруымен бизнесті дамытуға бағытталған семинар-тренинг ұйымдастырылды. Семинар қатысушыларына Digital marketing, контент-маркетинг, таргеттелген жарнама және SMM секілді онлайн платформаларды қолдану жолы үйретілді.
Интенсивті бағдарлама аясында қатысушылар әлеуметтік желіні дұрыс жүргізуден бастап таргеттелген жарнамаларды орналастыру жолдарын практикалық түрде талдады. Іс-шараның арнайы қонағы, астаналық маркетолог Әділ Хамитов кәсіпкерлерге контентпен дұрыс жұмыс істеу жолын түсіндірді.
— Семинар-тренинг үш кезеңде өтті. Ең алдымен қатысушыларға цифрлық маркеттинг құру, контент-жоспар жасау жолдары үйретілді. Әлеуметтік желіні дұрыс әрі сапалы жүргізу үшін мақсатты ортаны зерттеп алуымыз қажет. Ол үшін оффер құру жолдарын, жарнама жасау дағдыларын білу артық етпейді. Оффер — тұтынушы бас тарта алмайтын ұсыныс. Егер сіздің қолыңызда керемет сапалы өнім болса, оны оффер арқылы жарнамалай аласыз. Жарнамадағы қысқа, қызықты мәтін немесе бейнематериал кез келген адамның қызығушылығын арттырса, демек,сіз бизнестің алғашқы баспалдағынан сәтті өттіңіз деген сөз. Біз кәсіпкерлерге тауарды жарнамалау үшін қолданылатын онлайн платформаларды тегін үйретіп қана қоймай, нәтиже үшін жүмыс жасаймыз. Мысалы, ADS платформасы арқылы жарнама мен хабарландыруларды әлеуметтік желілерде орналастыру жүйесін меңгеруге болады.Ал таргеттелген жарнама арқылы өнімді еш кедергісіз сата аласыз.Себебі таргеттің көмегімен тауар, қызметіңді ұсынып қана қоймай, тұтынушының қызығушылығы бойынша жарнамаңыз лезде таралады.Тек таргет жарнамасының сілтемесінен өтсең болғаны, қажетті ақпараттың барлығы алдыңнан шығады, — дейді маркетолог.
Семинардың практикалық бөлімінде қатысушылар шағын кейстер орындап, бір айға арналған контент-жоспар құрды. Өз тауарлары мен қызметтерін насихаттауға арналған базалық медиа-жоспар жасады.
Іс-шараға қатысқандардың бірі — Джайран Кенжебаева. Ол үй жағдайында тәтті тағам әзірлеп, тапсырыс қабылдайды. Оның ендігі мақсаты — таргет арқылы өнімдерін жарнамалау тәсілін үйрену.
— Алты жылдан берітүрлі тәтті тағамдыүй жағдайында пісіріп жүрмін. Көпбалалы анамын. Үйде бос отырмай, табыс тапқым келді. Содан тәтті жасаудың жолдарын үйрететін шеберлік сағаттарына қатыстым. Онлайн сабақтарды да сатып алдым. Үйренген машықтарымның пайдасы тиіп, аз уақыттың ішінде тапсырыс берушілер қатары көбейді. Бүгінде өнімдерімді қаламыздағы кофейнялар мен дүкендер тапсырыспен сатып алады. Негізінен, торт, пирог, пончик секілді тәтті бәліштерге сұраныс жоғары.Тұтынушылардың көңілінен шығу үшін барымды салып жұмыс істеймін. Осы семинар-тренинг арқылы әлеуметтік желідегі парақшамды жүргізіп, оқырмандарыма пайдалы ақпарат ұсынғым келеді, — дейді кәсіпкер.
Семинар соңында барлық қатысушыға сертификат табысталды.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.