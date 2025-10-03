70 тұрғын қатысты
Триатлон саябағында «Велошеру — денсаулық кепілі» атты шара өтті.
Күн сенбіболғанына қарамастан шеруге қатысушылардың қатары көп болды. Әсіресе жастар мен оқушылар ерекше белсенділік танытты.
— Басты мақсат — қала тұрғындары арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Сондай-ақ жоба өңірдегі еріктілер қозғалысын дамыту аясында қолға алынып отыр. Бүгінгі шеруге 70-тен аса қала тұрғыны қатысты. Әлеуметтік желі арқылы ақпарат тараттық. Көпшілігі хабарландыруды көріп келген. Байқағанымыз, соңғы жылдары қалада велосипед тебетін тұрғындар көбейген. Сондықтан осындай іс-шаралар веломәдениетті дамытуға ықпал етеді, — деді іс-шараны ұйымдастырушы «XXI ғасыр дарындары» қоғамдық қорының өкілі Гүлнар Қабиева.
Шеруге қатысқан ең жас қала тұрғыны — Әли Қожахметов. Қаладағы №12 мектептің оқушысы триатлонға бірінші болып келіпті.
— Велосипед тепкен өзіме қатты ұнайды. Биыл жазда курьер болып жұмыс істедім. Ақша жинап, 120 мың теңгеге армандап жүрген велосипедті сатып алдым. Велосипед тебу — тек денсаулық кепілі ғана емес, сонымен қатар жасыл болашаққа үлес қосатын экологиялық көлік. Тек жастар емес, ересектер де велосипедпен жүрсе, қаламыздың экологиясының жақсаруына ықпал етер едік. Осы ретте қалада веложолдар көп салынса деген тілегім бар. Қазір Әлия Молдағұлова даңғылының бойында ғана веложол бар. Ал қалған көшелерде жоқ. Сондықтан сыртқа шыққанда қауіпсіздікке қатты мән беремін. Тротуармен жүргенде жаяу жүргіншілерге соғып кетпеуді ойлаймын, — деді Әли.
Он үш жастағы жеткіншек өзі қатарлы балаларды бос уақытында телефон қарап уақыт өткізгенше, велосипед теуіп, салауатты өмір салтын ұстануға шақыратынын айтты.
Шеруге қатысушылар белгіленген маршрутпен жүріп өтті. Іс-шараның соңында лотерея ойнатылып, қатысушыларға сыйлықтар үлестірілді.
Кәмшат ҚОПАЕВА.