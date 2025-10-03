«Таза Қазақстан»

Жастар саябақты тазартты

3 Қазан 2025
Триатлон саябағында Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы өтті. Іс-шараның мақсаты —өңірдегі экологиялық жағдайды жақсарту, табиғатты қорғауға деген қоғамның назарын аудару және тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру.

Тазалық акциясына елуге жуық жас қатысты. Саябақтың айналасын тұрмыстық қалдықтан тазартты.

— «Таза Қазақстан акциясы» — Ел Президентінің  бастамасы. Мемлекет басшысы кешегі Жолдауында да осы іс-шараға тоқталды. Елімізде акция басталғалы 4 миллионға жуық тал-терек егіліп,  8 миллион гектар аумақ тазартылған екен. Ақтөбелік жастар да аталған бастаманы қызу қолдады. Жыл басынан бері 24 іс-шара өткіздік. Екі жарым мың тоннадан аса қоқыс шығарып, 3 мыңнан аса жас тазалық акциясына белсенді түрде қатысты. Ал бүгін елуге жуық жас саябақ аумағын тазартып жатыр. Өткен сенбіде Жалаңтөс Баһадүр ескерткішінің аумағын күл-қоқыстан тазартқан едік, — деді Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Әлішер Садық.

Сенбілікке жастар белсенді қатысты. Ақтөбе гуманитарлық колледжінің 2-курс оқушысы Сұлу Даниярқызы бұндай іс-шаралардан қалмайтынын айтты.

— Колледжден он оқушы келдік. Бұған дейінгі сенбіліктерге де қатыстым, қалмауға тырысамын. Себебі қаланың тазалығы — өз қолымызда. Әр адам өзінің айналасын жинап жүрсе, саябаққа келгенде қолындағы қоқысты кез келген жерге лақтырмаса, өзгеге де үлгі болады. Мәселен, таңнан бері осы аумақты тазартып жүрміз,  тал-теректің арасында қағаз, полиэтилен пакеттері шашылып жатыр. Соның барлығын жинадық, — деді ол.

Жастар 25 қап қоқыс жинады. Арнайы көлік оны полигонға алып кетті.

К.СЕКСЕНБАЙҚЫЗЫ.

3 Қазан 2025
