Жастар саябақты тазартты
Триатлон саябағында Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы өтті. Іс-шараның мақсаты —өңірдегі экологиялық жағдайды жақсарту, табиғатты қорғауға деген қоғамның назарын аудару және тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру.
Тазалық акциясына елуге жуық жас қатысты. Саябақтың айналасын тұрмыстық қалдықтан тазартты.
— «Таза Қазақстан акциясы» — Ел Президентінің бастамасы. Мемлекет басшысы кешегі Жолдауында да осы іс-шараға тоқталды. Елімізде акция басталғалы 4 миллионға жуық тал-терек егіліп, 8 миллион гектар аумақ тазартылған екен. Ақтөбелік жастар да аталған бастаманы қызу қолдады. Жыл басынан бері 24 іс-шара өткіздік. Екі жарым мың тоннадан аса қоқыс шығарып, 3 мыңнан аса жас тазалық акциясына белсенді түрде қатысты. Ал бүгін елуге жуық жас саябақ аумағын тазартып жатыр. Өткен сенбіде Жалаңтөс Баһадүр ескерткішінің аумағын күл-қоқыстан тазартқан едік, — деді Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Әлішер Садық.
Сенбілікке жастар белсенді қатысты. Ақтөбе гуманитарлық колледжінің 2-курс оқушысы Сұлу Даниярқызы бұндай іс-шаралардан қалмайтынын айтты.
— Колледжден он оқушы келдік. Бұған дейінгі сенбіліктерге де қатыстым, қалмауға тырысамын. Себебі қаланың тазалығы — өз қолымызда. Әр адам өзінің айналасын жинап жүрсе, саябаққа келгенде қолындағы қоқысты кез келген жерге лақтырмаса, өзгеге де үлгі болады. Мәселен, таңнан бері осы аумақты тазартып жүрміз, тал-теректің арасында қағаз, полиэтилен пакеттері шашылып жатыр. Соның барлығын жинадық, — деді ол.
Жастар 25 қап қоқыс жинады. Арнайы көлік оны полигонға алып кетті.
К.СЕКСЕНБАЙҚЫЗЫ.