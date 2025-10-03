Модернизация: көпқабатты үйлерге кешенді жөндеу
Қала инфрақұрылымын жаңғырту — тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырудағы басты басымдықтардың бірі. Соңғы жылдары елімізде көпқабатты тұрғын үйлерді жаңарту, олардың техникалық жағдайын жақсарту бағытында нақты қадамдар жасалып жатыр. Бұл — тек құрылыс немесе жөндеу ғана емес, тұрғындардың қауіпсіздігі мен жайлы тұрмысы үшін қолға алынған кешенді іс-шара.
Биыл Ақтөбе қаласы бойынша 10 көпқабатты тұрғын үйгекүрделі жөндеу жұмыстары жоспарланған. Қазіргі таңда 6 үйде модернизация жұмысы қарқынды жүргізіліп жатыр.
Жөнделген жертөле, жаңарған желі
Дәл қазіргі күні Ақтөбе қаласындағы Шәмші Қалдаяқов көшесі, 27 мекенжайындағы көпқабатты үйде осындай жұмыс жүргізіліп жатыр. 1954 жылы салынған бұл бес қабатты, төрт подъезді тұрғын үйдің жөндеу көрмегеніне алпыс жылдан астам уақыт болған. Осы жылдар ішінде үй күрделі жөндеу көрмеген. Тұрғындар өз күшімен шатырды жамап, ескі құбырларды уақытша жөндеп отырғанымен, мұндай шешім ұзаққа бармады. Көктем мен күзде төбеден су ағып, электр желісі жиі істен шығатын. Ақыры тұрғындар бірлесіп, нақты шешім қабылдады. Үш жыл бұрын бұл үй-жай серіктестікке өтті. Сол уақыттан бері тұрғындар ортақ іске белсенді араласып, үйдің болашағына бейжай қарамай келе жатыр.
Үйді басқарушы Галина Леонидовнаның айтуынша, өткен жылы тұрғындар бірауыздан мемлекеттік бағдарлама аясында күрделі жөндеуден өтуге келісім беріп, тиісті құжатқа қол қойған. Қазір үйдің шатыры толықтай жаңартылып, электр желісі түгел ауыстырылып жатыр. Жертөледе күрделі жөндеу жұмысы жүргізілуде, жылу есептегіш қондырғысы орнатылады. Бұлалдағы уақытта жылуға жұмсалатын қаражатты үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар подъездердің терезелері, кіреберіс есіктердің қалқасы жаңартылып, ішкі инженерлік жүйелер де толық ауыстырылмақ. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстарының алғашқы кезеңі аяқталып, екінші кезеңі басталып кетті. Бұл жұмысқа мемлекет тарапынан 60 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген.
— Бұл үйде 80 пәтер бар. Үйдің тазалығы мен техникалық жағдайына жауапты төрт қызметкер — төраға, кассир, сантехник және аула сыпырушы тұрақты түрде жұмыс істейді. Өзім де осы үйдің үшінші қабатындағы пәтерлердің бірінде тұрамын. Барлық шешім тұрғындармен бірлесе отырып, ашық түрде қабылданады. Ортақ чат арқылы үйімізге қатысты әр мәселе талқыланады. Модернизация бағдарламасына қатысып, осындай ауқымды қаражат арқылы үйімізге жүргізіліп жатқан жөндеу — мемлекеттің нақты қолдауының жемісі. Егер мұндай қаражат болмаса, біз, яғни осы үйдің тұрғындары болып осындай көлемдегі жөндеуді өз күшімізбен атқара алмас едік. Себебі қазір құрылыс материалдары да, жұмыс күші де қымбат. Сондықтан тұрғындар мемлекетке зор алғысын білдіріп жатыр. Бұл — тек бір үйдің емес, бүтін бір қаланың көркіне айналатын игі қадам. Тұрғындар үшін басты талап — ортақ мүлікке ұқыптылықпен қарап, төлемді уақтылы жүргізу, — дейді үй жетекшісі Галина Кречюн.
Тұрғындар ортақ мүлікке жауапты болуы керек…
Ақтөбе қалалық тұрғын үй инспекциясының басшысы Ақнұр Қазбаеваның айтуынша, биыл қалада барлығы 10 үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қазірдің өзінде 6 үйде жөндеу басталған және жұмыс белсенді түрде жүзеге асырылып жатыр. Мамандардың айтуынша, модернизация бағдарламасы аясында үйлердің шатыры, инженерлік желілері (жылу, су, кәріз, электр жүйелері), жертөле мен кіреберіс бөлмелері, есік-терезелер, подъездер және басқа да негізгі құрылымдар толықтай жаңартылады. Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаты Анар Даржанованың айтуынша, модернизация үйдің сыртын немесе ішкі бөлігін жақсартумен, жаңалауменғана шектелмейді, мұндай ауқымды жаңғырту көпқабатты үйлердің энергия тиімділігін арттырып, тұрғындардың коммуналдық шығындарын азайтуға сеп болады.
— Әр үйдің тұрғындары ортақ мүлікке жауапты болуы керек. Үйді күтіп ұстау — тұрғынның тікелей міндеті. Ол үшін мемлекет тарапынан тиімді құралдар ұсынылып отыр. Соның бірі — тұрғын үйді модернизациялау бағдарламасы. Бұл орайда көпқабатты үйлердегі тұрғындардың белсенділігі, бірлігі мен түсіністігі — осы жұмыстың табысты жүруінің кепілі. Сонымен қатар бұл бағдарлама — мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған нақты қолдау. Бағдарлама аясында тұрғындарға өте төменгі пайыз жеңілдікпен 7 жылға қайтарымды қаражат беріледі. Бұл қаражатты тұрғындар өз үйлерін жаңғырту мақсатында пайдалана алады. Қайтарымды болғандықтан, бұл бюджетке салмақ салмайды — револьверлік жүйе бойынша айналымда жүреді. Яғни бір үй модернизациядан өткен соң, төлемдер арқылы қаражат қайтарылады да, келесі үйлерге бағытталады. Модернизациядан өткен үйлердің жылу сақтау қабілеті артады, судың ағуы азаяды. Бұл — коммуналдық төлемдердің де азаюына ықпал етеді. Сонымен қатар тұрғындардың өз меншігіне деген жауапкершілігі артып, аула мен кіреберістердің тазалығы, көркі жақсара түседі, — дейді халық қалаулысы.
Анар Даржанованың айтуынша, бұл тәжірибе тек жергілікті ғана емес, халықаралық деңгейде де зерделеніп отыр. Қалалық әкімдік өкілдері осы бағытта Литвада болып, тәжірибе алмасып қайтқан. Алдағы уақытта Германияға да дәл осындай іссапар жоспарланып отыр.
Шатырдан басталатын шаруа
Анар Даржанова Ш.Қалдаяқов көшесі, 27 мекенжайындағы үй өз округіне қарасты көпқабатты үйлердің бірі екенін айтты.
— Қазіргі таңда бұл үйде шатыр жаңартылып жатыр. Бұл — ең басты әрі шұғыл орындалуға тиіс шаруа. Ал ішкі жөндеу жұмысы, яғни подъезд, инженерлік желілерді ауыстыру сияқты өзге де жұмыстар қыс айларында да жүргізіле береді.Өкінішке қарай, қаражат кеш бөлінеді. Сол себепті кейбір жұмысты осы уақытта орындауға тура келеді. Былтыр да дәл осындай жағдай болды. Күзде шатырды жауып алдық, ал қалған жұмысты қыста жалғастырдық, — дейді депутат.
Оның айтуынша, қаладағы көппәтерлі үйлерді модернизациялауға бағытталған қаржыландыру облыстық бюджеттен жүргізіледі. Қаражат алдымен қалалық бюджет арқылы «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясына аударылады. Кейін корпорация мен мердігер арасындағы келісім негізінде жұмыстар атқарылады. Жобаның орындалуын тұрғындар, корпорация өкілдері, тұрғын үй инспекциясы, сондай-ақ авторлық және техникалық қадағалау мекемелері бірлесе бақылап отырады.
Мердігерді тұрғындар таңдайды
— Бұл бағдарламаның тағы бір ерекшелігі — құрылыс компаниясын таңдау құқығы тұрғындардың өзінде. Яғни, компания тендер арқылы емес, тұрғындардың келісімімен таңдалады. Осы арқылы мердігердің бұған дейінгі жұмыстары зерттеліп, сапалы қызмет көрсетуіне мүмкіндік беріледі.Қалада әр депутат өз округіндегі үйлерді бақылауда ұстап, жетекшілерімен тығыз жұмыс жасайды. Мәселен, өткен жылы қаладағы 30 мектепке жақын орналасқан бір үй толықтай модернизациядан өтіп, подъезі балабақшадай көркем етіп жөнделді. Жобаның жалпы құны — 130 миллион теңге. Бұл — тұрғындардың өз шешімімен, өз мүмкіндіктері аясында жүзеге асқан іс, — деді Анар Даржанова.
Оның айтуынша, үйдің жағдайы көп жағдайда сол үйдің жетекшісіне тікелей байланысты. Белсенді, жауапты жетекшілер қалалық бөлімдермен бірлесе жұмыс жасап, сенбіліктерге шығып, тал егу, аула көгалдандыру жұмыстарына қатысып келеді.«Бұл үйдің ауласы жаңғыртылып, балалар алаңы қайта салынбақ. Аулаға жаңа орындықтар, урналар орнатылды. Тұрғындар биыл өз қолымен тал егіп, күтіп-баптап жүр. Ал еккен жас теректер бой түзеп, аулаға сән беріп тұр.Алайда кейбір үйлерде жетекші бола тұра, жұмыс жүргізілмейді. Тіпті кей үйлерде мүлдем жетекші жоқ. Соның салдарынан тұрғындардан арыз-шағым көп болады. Байқағаным, модернизациядан өткен үйдің тұрғындары белсендірек бола бастайды. Өз үйіне, ауласына ұқыппен қарап, тазалыққа мән береді. Бұл бір жағынан тұрғындар арасындағы ауызбіршілікті де нығайтады», — дейді депутат.
Сапа мен мерзім — басты басымдық
Фархат Сансызбай, «EMERALD BUILDING» ЖШС директоры:
— Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында модернизация бағдарламасы аясында бірнеше көпқабатты тұрғын үйге жөндеу жүргізіп жатырмыз. Біз үшін ең алдымен шатырдың жағдайы — басты назарда. Себебі бұл — үйдің қауіпсіздігі мен жылу сақтаудың кепілі. Қазір Шәмші Қалдаяқов көшесі, 27 мекенжайындағы үйдің шатырын толық жаңалап жатырмыз. Ағаш конструкциялары толық ауыстырылуда. Шатырды жабу жұмысы құрылымдық дайындықтан кейін дереу басталады.
Жалпы алғанда, бұл үй бойынша барлық жұмысты 90 күн ішінде аяқтау жоспарланған. Шатырды конструкциялауға — екі апта, ал жабу жұмысына тағы екі апта қарастырылған. Уақыт тығыз болғанымен, сападан еш айнымаймыз.
Сонымен қатар жертөле қабатындағы инженерлік жүйелер де толық жаңғыртылуда. Электр желілері, кәріз, су және жылу құбырлары толықтай ауыстырылып жатыр.
Осы үйден бөлек, біздің компания тағы екі мекенжайдағы үйлерді модернизациялау жауапкершілігін өз міндетімізге алдық. Бұл — Рысқұлов көшесі, 4/1 және Есет батыр көшесі, 95 мекенжайларындағы көпқабатты тұрғын үйлер. Бұл нысандарда да басымдық шатыр мен жертөле қабатындағы жүйелерге беріледі.
Біздің компания құрылыс саласында 2016 жылдан бері тұрақты қызмет етіп келеді. Осы уақыт ішінде біз облыстағы бірқатар ірі құрылыс нысандарында жұмыс істеп, мол тәжірибе жинадық. Сол тәжірибемізді енді тұрғын үй секторындағы модернизацияға бағыттап жатырмыз. Мақсатымыз — тек жұмысты уақытында орындау емес, ең алдымен сапаға жұмыс істеу.
Жаңа заң, жаңа жауапкершілік
Биыл қыркүйекте «Тұрғын үй қатынастары туралы» жаңа заңнама күшіне енді. Бұл заң көппәтерлі тұрғын үйлерді басқару жүйесін жетілдіруге, басқарушы субъектілердің жұмысын ашық әрі тиімді етуге бағытталған. Сонымен қатар жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға, тұрғындардың белсенділігін арттыруға ерекше назар аударылып отыр.Енді тұрғын үй басқару саласына цифрлық құралдарды енгізуге, сондай-ақ бұрынғы ПИК, қазіргі МИБ (меншік иелері бірлестігі) және ТББ (тұрғындардың бірлескен басқаруы) формаларын реттеуге құқықтық негіз қалыптастырылды.
— Осыған байланысты жақын күндері Мәжіліс депутаты Екатерина Смышляевамен бірге арнайы Zoom-конференция өткізу жоспарланып отыр. Бұл конференцияға үй жетекшілері, МИБ төрағалары қатысып, заңдағы өзгеріс бойынша өздерін толғандырған сауалдарын қойып, нақты жауап ала алады. Жаңа заң бойынша төрағалардың жауапкершілігі артты. Қажетті талаптарды орындамаған жағдайда айыппұлдар да қарастырылған. Сондықтан әрбір үй жетекшісі заң талабын толық білуі керек. Бұл туралы тұрғындарға кең көлемде ақпарат жеткізіліп, түсіндіру жұмысы жүргізілуге тиіс, — дейді қалалық мәслихат депутаты Анар Даржанова.
Арайлым НҰРБАЕВА.