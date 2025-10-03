Аулалар жаңарып жатыр
Халық қатысатын бюджет
Қазіргі таңда жергілікті атқарушы билік өкілдері «Халық қатысатын бюджет» жобасынтұрғындармен бірге жүзеге асырып жатыр. Аталған жоба аясында әр тұрғын тұрғылықты жерін абаттандыруға, ауласын жаңартуға бюджеттен қаражат ала алады.
Қазіргі таңда аталған жоба аясында Алматы ауданында қыруар шаруа атқарылуда. Мәселен,Тургенев көшесі №74А мекенжайындағы көп қабатты тұрғын үйдің ауласы жаңарды. Балалардың ойын алаңы, воркаут және демалыс алаңы салынды. Бұл жұмыстарды мердігер «Мир игровых комплексов KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарды. Балалар ойын алаңына газон төселіп, 2 орындық қойылды. Сонымен қатар балаларға арналған әткеншек, құмсалғыш, сырғанақ, айналмалы карусель, арқан әткеншек секілді ойын жабдықтары орнатылды.
Воркаут алаңына 5 түрлі спорттық құрылғы қойылды және 2 тартылғыш темір, 2 белтемір орнатылды. Демалыс аймағына брусчатка төселіп, 4 орындық және 1 жазғы күрке орнатылды. Алаңның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 2 бейнебақылау камерасы қондырылды. Камералар тікелей Ақтөбе қалалық полиция басқармасының жүйесіне қосылған. Жаңарған аула тұрғындарға қуаныш сыйлады. Ауланың ашылу салтанатында пәтер иелері көшет екті.
— Аулалардың жаңаруы тұрғындардың салауатты өмір салтын қалыптастыруға, балалардың белсенді демалысын қамтамасыз етуге және отбасы мүшелерінің бос уақытын тиімді өткізуіне мүмкіндік береді.
Былтыр «Халық қатысатын бюджет» жобасына тұрғындар тарапынан балалар ойын, спорт алаңын, жаяу жүргінші жолдарын салу және ауланы абаттандыру бойынша бірнеше өтінім келіп түсті. Алматы ауданының аумағында осы жылғы жоба бойынша 26 нысан белгіленді. Аталған жобалардың ішінде жиырма бесі іске асырылып, бір жобаны жүзеге асыру үшін мердігер мекемені анықтауға конкурс өткізіліп жатыр.
Қазіргі таңда он балалар ойын алаңы, алты спорталаңы және екі футбол, бес жаяу жүргінші жолы салынып, үш аула абаттандырылып жатыр. Олардың басым бөлігінің құрылысы аяқталды.
«Халық қатысатын бюджет» жобасында тұрғындар өздері ұсыныс береді, оны дауысқа салады және көп дауыс жинаған жобаны жүзеге асыру үшін қаржы бөлінеді. Бір байқағанымыз, тұрғындардың белсенділігі бұрынғыданартып келеді. Мәселен,биыл 157 жоба қабылданып, 84-ідауыс беру кезеңіне өтті. Ал оның ішінде елу дауыстан жоғары жинаған 47 жоба мақұлданды.Осы жобаларды келер жылы іске асыру жоспарланып отыр. Сондықтан сметалық құжаттама жасау үшін мемлекеттік сатып алу порталында конкурс жарияланды, — деді Алматы ауданы әкімдігінің сектор меңгерушісі Алмас Ержанұлы.
Ал Астана ауданы бойынша «Халыққатысатын бюджет» жобасы аясында тұрғындардан 151 жоба түскен. Соның 103-і дауыс беру кезеңіне өтсе, нәтижесінде 82 жоба қолдау тапқан. Жоба аясында волейбол, баскетбол, футбол және балалар ойын алаңдары мен арық желісі салынады. Қазіргі таңда 46 жоба бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары басталды.
Ал биыл Астана ауданы бойынша тұрғындардан 156 жоба қабылданған. Оның 76-сы дауыс беру кезеңіне өтіп, 57 жоба мақұлданыпты. Бұл жобаларды мердігер «DAR CORPORATION» ЖШС-ы жүзеге асырады.
Кәмшат ҚОПАЕВА.