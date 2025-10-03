Жұмыспен қамту: қолдау және нәтиже
Ақтөбе қаласындағы Мансап орталығы арқылы жаңа мамандықты игеруші азаматтар қатары көбейген. Қазір қысқа мерзімді курс оқып, небәрі үш айдың ішінде сұранысқа ие маман атануға болады. Осылайша мемлекет Жұмысшы мамандықтары жылына орай жұмыспен қамту шараларын мейлінше күшейтіп, жұмыссыздарға жаңа мүмкіндік ұсынып отыр.
83 адам тұрақты жұмысқа орналасты
Ақтөбе қаласындағы Мансап орталығы филиалының директоры Айна Мурзатаеваның айтуынша, биыл 130 адамды түрлі мамандық бойынша қысқа мерзімді кәсіби оқыту жоспарланған.
— Еңбек нарығын дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясындағы жобаның басты мақсаты — халықты нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту.
Жалпы, бұл — жұмыссыздықты жоюға әсер ететін шарапатты шара. Ең бастысы, жұмыссыз адамның бойында «мен жұмыс істеймін» деген ынта болуы керек. Қысқа мерзімдік кәсіби оқытудан өткен азаматтарға білім алғаны туралы сертификат беріледі. Сондай-ақ жұмыс берушілердің өтініміне сәйкес тұрақты жұмысқа орналастырылады.
Жұмыс берушілердің сұранысы бойынша биыл шаштараз, тігінші, кондитер, аспаз, слесарь-сантехник, есепші мамандықтары бойынша барлығы 130 адам оқуға жолданды. Соның ішінде 83 адам оқуды толық аяқтап, тұрақты жұмысқа орналасты. Қалған 20 адам оқуын жалғастырып жатыр. 27 адам оқудан өз еркімен бас тартты, — дейді Айна Мурзатаева.
Оның айтуынша, білім алушылар 3 ай бойы мемлекет есебінен тегін оқып,
43 574 теңге шәкіртақы алады. Сондай-ақ медициналық тексеруден өту үшін 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлемақы беріліп, мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді және оқуды аяқтағаннан кейін сертификат беріліп, тұрақты жұмысқа бағытталады.
Грант кімдерге беріледі?
Аталған тұжырымдама шеңберінде кәсіби білім беру, кәсіпкерлікті дамыту, «Бастау-Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздері оқытылып, субсидияланатын жұмыс орнымен қамтылады.
Мемлекеттік грант — жаңа бизнесті іске қосу және дамытуға берілген бастапқы капитал. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға берілетін грант көлемі — 1 572 800 теңге (400 АЕК).
Грант кәсіп бастаушыға өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзін тұрақты табыспен қамтамасыз етуге, яғни қажетті инвентарьді, еңбек құралдарын, технологиялық жабдықты, жануарларды, мал, құс сатып алуға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік грантты белгілі бір әлеуметтік санатқа жататын үміткерлер де иелене алады. Олар: атаулы әлеуметтік көмек алушылар, көпбалалы отбасылар және асыраушысынан айырылғандықтан әлеуметтік жәрдемақы алушылар, қоныс аударушылар, қандастар, еңбекке жарамды мүмкіндігі шектеулі адамдар, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған адамдар.
Бүгінде жастардың жұмыспен қамтылуына да ерекше мән беріліп отыр. Айна Мурзатаева жастарға арналған тиімді бағдарламаларға да тоқталды.
— Жастарға ұсынылып отырған мемлекеттік көмек «Жастар тәжірибесі», «Ұрпақтар келісімшарты» және «Алғашқы жұмыс орны» секілді бағдарламалар арқылы жүзеге асады. Бұл бағдарламалардың мақсаты — университет пен колледж бітірген жастарға мамандығы бойынша жұмысқа орналасуға көмектесу, бастапқы жұмыс тәжірибесін жинауға мүмкіндік беру. Бағдарламаға қабылданып, жолдама алған жас түлек өзін жақсы жағынан көрсете алуға тиіс. Жауапкершілігі мен ынтасын таныта алса, жаңа қызметке ие болмақ. Жұмысқа келген жасты арнайы тәлімгер үйретіп, жөн сілтейді.
«Жастар тәжірибесіне» оқу бітіргеніне 5 жылдан аспаған 35 жасқа дейінгілер қатыса алады. Бұл — маманның 12 ай бойы тәжірибе жинақтап, тұрақты жұмыспен қамтылуына жасалған алғашқы қадам, — дейді ол.
Ал «Алғашқы жұмыс орны» — жұмыс тәжірибесі жоқ жастарға арналған бағдарлама. Жұмыс ұзақтығы 18 айдан аспайды. Әлеуметтік төлемдерді қосқанда ай сайынғы жалақысы — 110 760 теңге.
«Ұрпақтар келісімшарты» — зейнеткерлік жасқа толған қызметкерді алмастыратын, соңғы 3 жыл ішінде оқуын аяқтаған, 35 жасқа дейінгі жастарға арналған бағдарлама. Жұмыс ұзақтығы — 6 ай.
Бүгінде бухгалтер, тәрбиеші, балалар психологі, логопед-дефектолог және медицина саласы мамандарына сұраныс көп.
Жұмыс іздеушілер тұрғылықты жері бойынша Мансап орталығының филиалына, сондай-ақ «Электрондық үкіметтің» веб-порталына (www.egov.kz) және электрондық еңбек биржасында (Enbek.kz) тіркеле алады.
Бағдарлама жемісі
Халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында мемлекеттік қайтарымсыз грант алғандар да баршылық. Соның бірі — Ақтөбе қаласының тұрғыны Азиза Тәжібай. Қазір жұртшылық жартылай дайын өнім сатып алғанды немесе ыстық тамақты үйге алдырғанды ыңғайлы көреді. Осыны ескерген кәсіпкер ет тартып, тұшпара мен манты түюге білек түре кіріседі. Былтыр 1 572 800 теңге грантқа қол жеткізіп, жартылай дайын ет өнімін шығаруды қолға алған.
— Бастапқыда үй жағдайында тұшпара түйіп, маңайдағы дүкендерге, әлеуметтік желілер арқылы сатылымға шығарып тұрдым. Жасаған тағамым тұтынушылардың көңілінен шығып, жартылай фабрикат жасауды жөн көрдім. Тапсырыс көлемі арта түскенде, бизнес идеяларды жүзеге асыруға берілетін грант туралы естідім. Бизнес жобам іріктеуден өтті. Алған грант қаражатына кәсібіме қажетті екі мұздатқыш, еттартқыш, қамыр илейтін және сүйек, ет кесетін құрылғылар сатып алдым. 12-шағын ауданындағы ет дүкенінен бір бөлмені жалға алып отырмын. Қазір тұшпара мен мантыдан бөлек, вареник, чебурек, котлет секілді тағам түрін қостым, — дейді кәсіптің көзін тапқан Азиза.
Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қаржылай қолдау нәтижесінде өз кәсібін бастауға мүмкіндік алғандардың бірі — ақтөбелік Амангүл Қалдыбаева. Көп балалы ана қайтарымсыз грант ұтып, тігін шеберханасын ашты. Тігіншілікке қызыққан ол арнайы білім алып, тігінші-пішуші мамандығын меңгерген. Қазір барлық өндірістік тігін құралы бар. Тапсырыспен өз өнімін сатылымға шығарып, табыс тауып отыр. Сондай-ақ жеке кәсіпкер Арсен Қалиев те «Qamyr Lab» деген атаумен бизнес жоба қорғап, қатпарлы қамыр өнімін шығаруды бастаған.
Қайтарымсыз гранттар қазіргі нарық заманында жұмыссыздардың өзін-өзі жұмыспен қамтуына септігін тигізіп отыр. Ісі алға басқан кәсіпкерлер мемлекеттік бағдарламалардың басқа да бағыттары арқылы өз кәсібін кеңейтуді көздейді.
Ақбота ҚАЛДЫБЕК.