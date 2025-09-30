Дәрігерлердің жалақысын бақылауға алды
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппараттық жиында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және медицина саласына жасанды интеллект енгізу мәселелері қаралды.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ерлан Сұлтангереевтің мәліметінше, тіркелген халық саны 934 345 адамды құрайды, олардың 87,5%-і сақтандырылған. Салыстырмалы түрде айтқанда, былтыр бұл көрсеткіш 86% болған.
Мемлекет жүйеде тіркелген 23,8 мыңнан астам жұмыссыз азаматқа жарна төлеп отыр. Сонымен қатар, облыстың бас дәрігері «Цифрлық отбасылық карта» бойынша отбасылардың әлеуметтік санаттары туралы мәліметтерді ұсынды. Бұл картада отбасылар бес деңгейге бөлінеді: қамтамасыз етілген (А) санатынан бастап, дағдарыстық (D) және шұғыл көмекке мұқтаж (E) санатына дейін.
«2026 жылы жергілікті бюджеттен D және E санатына жататын отбасылар мен олардың мүшелеріне толыққанды және сапалы медициналық көмек көрсету мақсатында қаржы қарастыру жоспарланып отыр», – деді Е. Сұлтангереев.
2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры аясында облыстың 53 506 тұрғыны тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Бөлінген қаражаттар артериялық гипертензия, темір тапшылық анемиясы, глаукома және Паркинсон ауруы сияқты дерттерді емдеуге бағытталған.
Жиында медицина қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу мәселесі де жеке тақырып ретінде қаралды. Бұған дейін әлеуметтік желілерде қаладағы бір емхананың жалақыны кешіктіріп жатқаны туралы ақпарат тараған еді.
Облыс әкімі Ерлан Сұлтангереевке бұл жағдайды қатаң бақылауға алуды тапсырды.
«Дәрігерлерге жалақыны уақытылы әрі тұрақты төлеу – денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі. Қордың өңірлік филиалы қаражатты кешіктірмей аударуы тиіс, ал денсаулық сақтау басқармасы әрбір ұйымдағы төлемдерді бақылауы қажет», – деді Асхат Шахаров.
Аппарат мәжілісінде сондай-ақ жасанды интеллектті денсаулық сақтау жүйесіне енгізу мәселесі талқыланды. Өңір басшысының айтуынша, бұл технология әсіресе ауылдық жерлерде диагностика сапасын арттыруға, дәрігерлерге түсетін жүктемені азайтуға және медициналық қателіктердің алдын алуға мүмкіндік береді.
Өңір басшысы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру азаматтарға қолжетімді әрі мерзімінде медициналық көмек көрсетудің маңызды құралы екенін атап өтті. Денсаулық сақтау басқармасы мен Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының өңірлік филиалына тұрғындарды толық қамту тапсырылды. Әсіресе әлеуметтік осал топтар, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар және ауыл тұрғындары арасында түсіндіру жұмыстарын күшейту қажет.
Сонымен қатар, дәрігер тапшылығын азайту, медициналық ұйымдарды жабдықтармен қамтамасыз ету, телемедицина қызметтерін кеңейту және халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамту бағытындағы шараларды күшейту тапсырылды.