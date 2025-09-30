Газ тапшылығы неден туындады?
Қыркүйек айында Ақтөбеде сұйытылған газ тапшылығы байқалды. Бүгінде жүргізушілер газ құю бекеттерінде ұзын-сонар кезекке тұруға мәжбүр.
Облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы Алмас Салықбаевтың айтуынша, бұл жағдай зауыттарда жүргізілген жөндеу жұмыстарына байланысты туындаған.
— Бұл мәселе, негізінен, сұйытылған газ өндіретін зауыттарда жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына байланысты туындап отыр. Атап айтсақ, 12-19 қыркүйек аралығында «Қазақойл Ақтөбе» және «Gas Processing» компаниялары жөндеуден өтті. «СНПС Ақтөбе Мұнай-Газ» компаниясы газды теміржол арқылы 17-24 қыркүйек, ал автокөлікпен 25-28 қыркүйек аралығында тасымалдамаған.
Қазір облыс аумағында 8 газ толтыру станциясы бар. Газдың барлық бағыттар бойынша көлемі азайған. Қазан айында жағдай қайта қалпына келеді, — деді ол.
Ақбота ҚАЛДЫБЕК.