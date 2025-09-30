Жаңалықтар

Газ тапшылығы неден туындады?

30 Қыркүйек 2025
35

Қыркүйек айында Ақтөбеде сұйытылған газ тапшылығы байқалды. Бүгінде жүргізушілер газ құю бекеттерінде ұзын-сонар кезекке тұруға мәжбүр.

Облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы Алмас Салықбаевтың айтуынша, бұл жағдай зауыттарда жүргізілген жөндеу жұмыстарына байланысты туындаған.

— Бұл мәселе, негізінен, сұйытылған газ өндіретін зауыттарда жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына байланысты туындап отыр. Атап айтсақ, 12-19 қыркүйек аралығында «Қазақойл Ақтөбе» және «Gas Processing» компаниялары жөндеуден өтті. «СНПС Ақтөбе Мұнай-Газ» компаниясы газды теміржол арқылы 17-24 қыркүйек, ал автокөлікпен 25-28 қыркүйек аралығында тасымалдамаған.

Қазір облыс аумағында 8 газ толтыру станциясы бар. Газдың барлық бағыттар бойынша көлемі азайған. Қазан айында жағдай қайта қалпына келеді, — деді ол.

Ақбота ҚАЛДЫБЕК.

30 Қыркүйек 2025
35

Басқа жаңалықтар

Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан арқылы әлемнің ең ірі сауда нарықтарына жол ашатын 5 теміржол дәлізі өтеді

30 Қыркүйек 2025

Мемлекет басшысы «Достық – Мойынты» теміржолының екінші желісін іске қосты

30 Қыркүйек 2025

Цифрландыру және жасанды интеллект

30 Қыркүйек 2025

Экология мәселелері талқыланды

30 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button