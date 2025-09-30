Экология мәселелері талқыланды
Ақтөбеге арнайы іссапармен келген Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Жомарт Әлиев қалалық мәдениет үйінде өңір тұрғындарымен кездесті. Кездесуге облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Елеуов төрағалық етті. Жиынға министрлікке қарасты сала жетекшілерімен қатар, қоғамдық ұйымдар мен бірлестік өкілдері де қатысты.
Бұл шара Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес өңірлердегі экологиялық түйткілдерді жергілікті тұрғындармен ашық талқылау мақсатында ұйымдастырылған.
Кездесу барысында тұрғындар мен қоғамдық ұйым өкілдері экологиялық мониторинг, тұрмыстық қалдықтар полигондарының жағдайы, орман шаруашылығын дамыту, жануарлар дүниесін сақтау, су тапшылығы және атмосфералық ауаның сапасына қатысты өзекті мәселелерді көтерді.
Облыстық мүгедектер қоғамының төрағасы Алмаз Жантікенов өз сөзінде өндіріс орындарының, әсіресе «Қазхром» сияқты ірі кәсіпорындардың айналаға тигізіп жатқан кері әсеріне тоқталды. Оның айтуынша, кәсіпорын нанотехнологияларды енгізбеген, ал өндірістік қалдықтар тұрғын үйлерге жақын маңдарға төгіледі. Жауын-шашын кезінде жағымсыз иіс күшейіп, халықтың тыныс алуына қолайсыз жағдай туындайды. Сондықтан тұрғындар осындай өндіріс орындарына экологиялық талаптардың қатаң сақталуын, тазарту құрылғыларының тиімділігін арттыруды, сонымен қатар жергілікті өзен-көлдерді сақтау бойынша нақты іс-шаралар қабылдауды талап етті.
Кездесуде ақтөбелік экобелсенді Александр Мандрыкин бірқатар маңызды экологиялық проблеманы көтерді. Ол — қаланы жайлаған жағымсыз иіс пен өзен-көлдердің экологиялық ахуалы. Оның айтуынша, облыста өндіріс орындары көп, олардың әрқайсысы қоршаған ортаға өзіндік зиянын тигізіп отыр.
Вице-министр Жомарт Әлиевтің айтуынша, Экологиялық кодекс негізінде жасалған талдау нәтижесінде еліміздің қоршаған ортасын ең көп ластайтын 50 ірі кәсіпорынның тізімі жасақталған. Бұл тізімге кіретін зауыттар мен кен орындары Қазақстандағы барлық ластану көлемінің 80 пайызынан астамын құрап отыр. Олардың қатарында Ақтөбеде орналасқан «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мен ERG (Eurasian Resources Group) тобына кіретін алпауыт өнеркәсіп орындары да бар.
— Алайда ERG сияқты кейбір компаниялар ең үздік қолжетімді технологияларға (НДТ) кезең-кезеңімен көшіп жатыр. Бұл — өндірістің қоршаған ортаға әсерін азайтуға бағытталған озық технологиялар жиынтығы. Кәсіпорындар алдағы он жыл ішінде өндірісін толықтай осы жаңа стандарттарға сәйкестендіруге тиіс, — деді Жомарт Әлиев.
Вице-министр барлық қойылған сұраққа егжей-тегжей жауап беріп, тұрғындарға жеке қабылдау да ұйымдастырды. Брифинг барысында журналистер сауалына жауап беріп, экология саласында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде қысқаша мәлімет ұсынды. Ол халық көтерген барлық мәселе бақылауға алынатынын және тиісті мамандар өңірге жіберіліп, жан-жақты зерттеу жүргізілетінін жеткізді.
Арайлым НҰРБАЕВА.