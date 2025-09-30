Мәртөк ауданының 90 жылдығы тойланды
Өткен сенбіде Мәртөк ауданының 90 жылдық мерейтойы және Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні кең көлемде атап өтілді.Мереке аясында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесіұйымдастырылды.
Салтанатты жиында облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Елеуов құттықтау сөз сөйлеп, сала үздіктерін марапаттады. Сондай-ақ Сенат депутаты Амангелді Нұғманов аудан жұртшылығын Мәртөктің 90 жылдық мерейтойымен құттықтады.
Сол күні Сарыжар ауылында көкпардан, арқан тартыс, қол күресі және гір көтеруден жарыс өтті. Аталған ауыл ұлттық спорт түрлерінің орталығы болып бекітілген. Іс-шара аясында ауыл шаруашылығы техникаларының көрмесі ұйымдастырылып, қонақтар мен тұрғындар заманауи техникалармен танысты. Тұрғындар ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесіне қатысып, экологиялық таза, сапалы өнімдерді қолжетімді бағамен сатып алу мүмкіндігіне ие болды.
Мерекелік іс-шара аудан орталығындағы стадионда өткен «MARTUK FEST» атты гала-концертпен жалғасты. Оған Нұрболат Қанай, Еркебұлан Құмаров, Әлиғазы Төртқара, Әбутәліп Жоламан және жергілікті өнерпаздар қатысты. Арнайы құрылған үлкен сахнада «Салтанат» мемлекеттік би ансамблі мың бұрала би билеп, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай түсті.
Салтанатты жиында сөз алған аудан әкімі Медет Ысқақов барша тұрғынға ризашылығын білдірді. Сондай-ақ Еңбек күні мен Жұмысшы мамандықтары жылының маңыздылығын атап өтіп, ауданның өркендеуінде еңбек адамдарының үлесі зор екенін айтты. Мереке соңы отшашумен аяқталып, көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады.
Ақмарал МҰҚАШЕВА,
Мәртөк ауданы.