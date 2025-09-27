Акцияға үлес қосты
«Таза Қазақстан» жалпы ұлттық экологиялық акциясын еліміздегі кәсіподақтар федерациясы қызу қолдады. Бүгін еліміздегі барлық кәсіподақ ұйымы бір мезгілде сенбілікке шықты. Бұл бастамаға Ақтөбедегі облыстық кәсіподақтар орталығы да атсалысты.
Акцияға өңірдегі салалық, жергілікті кәсіподақ ұйымдарының өкілдері, бастауыш кәсіподақ ұйымдарының мүшелері қатысты. Жүзге жуық белсенді азамат Жеңіс даңғылының бойын күл-қоқыстан тазартты. Ағаш жапырақтарын жинап, шашылған қалдықтарды қапқа салды.
— Кәсіподақтар Федерациясының бастамасымен өтіп жатқан «Таза Қазақстан» жалпыұлттық экологиялық акциясы — маңызды шара. Бұл акцияның басты мақсаты — туған жерімізді таза ұстау, табиғатты қорғау, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Бүгін кәсіподақ ұйымы барлық өңірде белсенді қатысып жатыр. Қаладағы кәсіподақ ұйымдары Жеңіс даңғылының бойын тазартуды бүгін өз міндеттеріне алды. Үлкен-кіші болып, бір үйдің адамындай жұмыла жұмыс істеп жатырмыз. Осылайша жастарға, қоғамға үлгі боламыз. Мұндай іс-шаралар әрбір азаматтың жауапкершілігін арттырады. Сенбілік осымен тоқтап қалмайды, алдағы уақытта да ұйымдастырылады, — деді облыстық кәсіподақтар орталығының төрағасы Алтынбек Әмірғалиев.
Кәсіподақ мүшелері қоқыстарды қапқа салып, бір жерге жинады. Оларды арнайы көлік қоқыс полигонына жеткізді.
Кәмшат ҚОПАЕВА.