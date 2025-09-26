«Айтқыштар — Ақтөбеде» фестивалі өтіп жатыр
Ақтөбеде дәстүрлі «Айтқыштар — Ақтөбеде» Х республикалық әзіл-сықақ фестивалі басталды. Екі күнге созылатын өнер мерекесі белгілі жазушы-сатирик, журналист Үмбетбай Уайдиннің 90 жылдығына арналды.
2001 жылдан бері осымен оныншы рет өткізіліп тұрған республикалық фестивальдің елімізде баламасы жоқ. Өйткені бұл — сатира театрлары арасында ұйымдастырылатын жалғыз фестиваль.
Биылғы додада Батыс Қазақстан, Маңғыстау,Қызылорда облыстарынан және Атырау, Алматы, Шымкент қалаларынан келген 7 ұжым бақ сынауда.
Фестивальдің алғашқы күні қатысушылар Ү.Уайдиннің шығармасынан және еркін тақырыпта бір-бір қойылымнан саханалады.
Жоба авторы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері, «Екі Езу» сатира театрының көркемдік жетекшісі Нұрлыбек Жұбатқан фестивальға қатысуға тілек білдірушілер саны жылдан-жылға артып келе жатқанын айтты.
— Шараның басты мақсаты — қазақтың әзіл-қалжыңдарын насихаттай отырып, осы салада жүрген театрлардың басын қосу, сондай-ақ бір-бірімен тәжірибе алмасуы арқылы өнерлерін жетілдіру. Фестивальға отызға жуық театр қатысуға ниет білдірді. Соның ішінен тек жетеуін іріктеп алдық.
Айтқыштардың өнеріне көз жүгіртетін болсақ, осалы жоқ. Барлығы жақсы дайындықпен келген. Қоғамдағы өзекті мәселелер өте орынды көтерілді. Әлеуметтік тақырыптар жақсы қозғалды. Ел-жұртқа астарлы да әдемі қалжыңдарын ұсынған өнер ұжымдарының бірі — Алматыдан келген «Бәке, Сәке» әзіл-сықақ театры. Олар Үмбетбай Уайдиннің әлі кітапқа да басылмаған «Мұрын» деген шығармасын сахналады. Шымкент қалалық сатира театрының «Қалай сүю керек?» деген қойылымы да сәтті шықты. Барлығын ескере келе, лайықты дегендерін атаусыз қалдырмадық, — дейді Нұрлыбек Жұбатқан.
Қатысушылардың өнерін Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті жазушысы Мұхтар Шерім, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері, «Екі Езу» сатира театрының көркемдік жетекшісі Нұрлыбек Жұбатқан, жазушы-сатирик Үмбетбай Уайдиннің жұбайы Мариям Алданова, «Бауыржан шоу» әзіл-cықақ театрының белгілі актрисасы Қаракөз Тілеубекова, т.б бағалады.
Маңғыстау облысынан келген «Бозжыра» әзіл-сықақ тетарының актеры Қуаныш Бүркітбаев фестивальға биыл екінші рет қатысып отыр.
— Театрымыздың құрамында 7 адам бар. Үмбетбай Уайдиннің шығармашылығынан және Нұрлыбек Жұбатқанның «Құбылу» деген қойылымын сахналадық. Біздегі мақсат — өз театрымызды таныту, әріптестерімізбен етене байланыс орнату. Осындай фестивальдер керек. Бұл — өнер адамдарының тәжірибе алмасуына, жас таланттардың танылуына жол ашатын бірден-бір мүмкіндік. Сондықтан ұйымдастырушыларға зор алғысымды білдіремін, — дейді ол.
Фестивальдің екінші күні қатысушылар Ә.Молдағұлованың облыстық мемориалды музейіне экскурсия жасады. Сондай-ақ театрлар арасында тәжірибе алмасу мақсатында шеберлік сағаты ұйымдастырылды.
Бүгін кешке «Өнер орталығында» өтетін гала-концертте үздіктер 11 номинация бойынша марапатталатын болады. Ең басты жүлде қоры — 1 миллион теңге.
(Мақаланың толық нұсқасын газетіміздің алдағы санынан оқи аласыздар).
Ақбота ҚАЛДЫБЕК.