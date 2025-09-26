300 жұмыс орны ұсынылды
Ақтөбедегі Орталық саябақта Еңбек күніне орай «Еңбек. Қоғам. Бірлік» атты бос жұмыс орындары жәрмеңкесі және мемлекеттік қолдау иелерінің көрмесі өтті.
Іс-шараның негізгі мақсаты — өңірдегі жұмыссыздық деңгейінің өсуіне жол бермей, жұмыссыз және өзін-өзі қамтыған азаматтарға қолдау көрсету, тұрақты және уақытша жұмыс орындарына орналастыру. Сонымен қатар кәсіпкерлікке қызығушылық танытқандарға бағыт-бағдар беріп, өз кәсібін ашуға мүмкіндік жасау көзделген.
Жәрмеңкеде 60 мекеме өкілі 300-ден астам бос жұмыс орнын ұсынды. Оның ішінде өндіріс, құрылыс, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету салалары қамтылды. Шараның тағы бір ерекшелігі — мемлекеттік қайтарымсыз грант иегерлері өз өнімдерін көпшілікке таныстырды. Олар нан, сүт және кондитерлік, жартылай фабрикат пен бау-бақша өнімдерін, тігін өндірісі мен қолөнер бұйымдарын ұсынды.
Жұмыспен қамту саласы мамандарының дерегінше, өңірде құрылыс, кен өндірісі және білім беру бағыттарында кадр тапшылығы байқалып отыр.
Еңбек мобилдік орталығының директоры Венера Орынбаеваның айтуынша, жыл басынан бері өңірде 110 бос жұмыстар жәрмеңкесі өткен.
— Бүгінгі жәрмеңкенің басты мақсаты — жұмыссыз азаматтарды еңбекпен қамту. Мұнда жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілер тікелей сөйлесіп, толық ақпарат алуға мүмкіндік алды. Жыл басынан бері ұйымдастырылған жәрмеңкелер нәтижесінде 1300-ге жуық адам тұрақты жұмысқа орналасты, — деді В.Орынбаева.
Айта кетейік, қазіргі таңда электронды еңбек биржасы — www.enbek.kz порталында облыс бойынша 2 248 бос жұмыс орны ашық жарияланған.
Мамандардың айтуынша, мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасып, еңбекке ынталы әрбір азаматқа жаңа мүмкіндік бермек.
А.АЛТЫБАЕВА.