810 жалдамалы пәтер сатып алынады
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға жалдамалы тұрғын үй сатып алу мәселесі қаралды.
Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Ержан Мұздыбаевтың мәліметінше, биыл 253 пәтер сатып алынбақ, оның 190-ы облыс орталығында орналасқан.Баспаналар жаңа, пайдалануға берілгеніне жарты жылдан аспаған тұрғын үйлерден сатып алынады. Бір пәтердің орташа бағасы — шамамен 19 млн теңге. Қаржыландырудың 70 пайызы — республикалық, 30 пайызы облыстық бюджеттен бөлінеді.
Бүгінде аудандарда 11 пәтердің құрылысы аяқталды, олардың ішінде Әйтеке би ауданында — 3, Мәртөк ауданында — 6, Ырғыз ауданында— 2 пәтер. Бұл нысандар бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
Сондай-ақ жеке инвесторларды тарту арқылы қалған 242 пәтердің құрылысы жүріп жатыр. Олардың құрылысы қараша-желтоқсан айларында аяқталады деп күтілуде.
— Бұдан бөлек мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару есебінен тағы 557 пәтер сатып алу көзделген. Оларды іске асыру үшін облыстық бюджеттен қосымша 2,1 миллиард теңге тең қаржыландыру қажет болады. 557 пәтердің құрылысы басталып кетті, үйлер биылжыл соңына дейін тапсырылады,— деді Е.Мұздыбаев.
Жалпы, 2025 жылы облыста әлеуметтік осал топтағы азаматтар үшін 810 жалдамалы пәтер сатып алынады. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен және облигациялық қарыздар есебінен 11,7 млрд теңге қаражат қарастырылған.
Облыс әкімі Асхат Шахаров қала және аудан әкімдіктеріне бөлінген қаражатты уақтылы игеруді, сондай-ақ конкурстардан бастап мемлекеттік сатып алулар мен тұрғын үйді қабылдау актілеріне дейінгі барлық рәсімді жеделдетуді тапсырды.
— Мәселе ең өзекті салалардың бірі әлеуметтік осал азаматтарды баспанамен қамтуға қатысты. Сондықтан әкімдерге бұл жұмысты қатаң бақылауда ұстауды тапсырамын. Құрылыстың мерзімі мен сапасы мінсіз орындалуға тиіс. Жылдар бойы өз баспанасын күткен жандар қандай да бір мәселелерге немесе мердігерлерге жосықсыз жұмысына тап болмауы қажет,— деді өңір басшысы.
Д.АЙДАР.