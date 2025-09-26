Депутаттар ауданды аралады
Облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева бастаған депутаттар жұмыс сапарымен Қарғалы ауданына барды. Мұндағы ауылдарды аралап, жол жөндеу жұмыстарымен және әлеуметтік нысандардың құрылысымен танысты.
Аталған топ алдымен Ш.Қалдаяқов, Қосестек, Қайрақты, Бадамша ауылдарын аралап, елді мекендерде салынып жатқан жолдардың жағдайын көрді. Құрылыс жұмыстарымен танысып, жолдың аудан халқы үшін қаншалықты маңызды екенін жеткізді. Сондай-ақ Қайрақты ауылындағы мектеп-балабақшаның құрылысын қарады. Бұл нысан 1988 жылы пайдалануға берілген. Бүгінде мектептің жылу жүйелері, терезелері ауыстырылып, жылу қазандығы жөнделіп жатыр. Мердігер ұйым — «Универсал-Алмас-ИД» ЖШС.
Бұдан кейін Гүлқасима Сүйінтаева бастаған топ Бадамшада аудандық мәслихат депутаттарымен, қоғамдық кеңес мүшелерімен, ақсақалдармен кездесу өткізді. Онда Президенттің осы жылғы Жолдауындағы басым бағыттар мен партияның сайлауалды бағдарламасын іске асыру жайы талқыланды.
Облыстық мәслихат төрағасы жиналғандарға Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауда ауданда жүйелі жұмыс жүргізу керектігін айтты.
— Барлық жобаны қаржыландыру мүмкін емес. Бірақ біз дұрыс жоспарлауға және өзекті мәселелерді шешу үшін қаржыландыруға басымдық беруіміз керек.
Бүгінгі сапар барысында депутаттар аудандағы жол жұмыстарының барысымен танысты. Біз бұл процестің қаншалықты қарқынды жүріп жатқанын көзімізбен көрдік. Бұл орайда жұмыстың сапалы болуын депутаттар мен жұртшылық бірлесіп қадағалап отыруы маңызды, — деді Гүлқасима Сүйінтаева.
Сондай-ақ облыстық мәслихат төрағасы еңбек адамдарына ерекше көңіл бөлу керектігін айтты.
— Ауыл еңбеккерлерінің қашанда ел экономикасына қосатын үлесі мол. Сондықтан олар қандай құрметке де лайықты,— деді ол.
Депутаттар Бадамша ауылындағы әлеуметтік нысандарды аралап шықты. Мұнда аудандықемханаға жапсарлас ғимарат салынып жатыр. Мердігер ұйым — «АймарСтройСервис» ЖШС. Құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталмақ.
Сапар соңында Гүлқасима Сүйінтаева Жұмысшы мамандықтары жылы аясында еңбек ардагерлері Қаратай, Орындық Төлебаевтардың шаңырағына барып, қарияларға құрмет көрсетті.
Бұл отбасы нағыз қарапайым жұмысшылардан тұрады. Еңбекқор, өз істеріне адал ерлі-зайыптылар бүгінде немере сүйіп, балаларының қызығын көріп отыр. Атап айтсақ, Қаратай Төлебаев көп жыл бойы «Бадамша сервис» мекемесінде слесарь болып жұмыс істеген. Қазір күзетші болып жұмыс істеп жүр. Ал зайыбы Орындық — аудандағы мекемелердің бірінде тазалықшы.
Д.АЙДАР.