Меморандум ынтымақтастықты нығайтады
Облыс әкімі Асхат Шахаров «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Басқарма төрағасы Дәулет Бекмановты қабылдады.
Кездесу барысында екі тарап Президент Жолдауында цифрландыруға қатысты айтылған тапсырмаларды кеңінен талқылады.
Қалалық инфрақұрылымды цифрландыру, жасанды интеллект негізіндегі сервистерді енгізу, аналитикалық және бұлттық платформаларды дамыту мәселелері, сондай-ақ мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, басқару процестерінің тиімділігін жетілдіру және «ақылды қала» бастамаларын жүзеге асыру жолдары қарастырылды.
Кездесу нәтижесінде облыс әкімдігі мен «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бұл құжат заманауи цифрлық шешімдерді әзірлеу арқылы тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға, мемлекеттік қызметтердің ашықтығы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған.
Өз тілшіміз.