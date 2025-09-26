Жем қаласында амбулатория ашылды
Мұғалжар ауданы Жем қаласында 50 адамға арналған амбулатория ашылды. Онда бір дәрігер,3 медбике қызмет етеді.
Жаңа нысан Мемлекет басшысының халықтың денсаулығын жақсартып, өмір сүру сапасын арттыру тапсырмасын орындау мақсатында салынды.
Салтанатты іс-шараға облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ерлан Сұлтангереев, Мұғалжар ауданының әкімі Дархан Ермағанбетов және мердігер компания «ЭлитСтройАқтөбе» ЖШС өкілдері қатысты.
Асылбек Есенбаев нысанның іске қосылуы маңызды оқиға екенін атап өтіп, тұрғындарға ізгі тілегін жеткізді.
Денсаулық сақтау мекемесі халыққа алғашқы медициналық-санитарлық, ересектер және балаларға консультативті-диагностикалық, зертханалық, профилактикалық және скринингтік көмек түрлерін ұсынады.
Айта кетейік, бүгінде Жем қаласында 407 үй бар. Онда 1300 тұрғын тұрады.
Ерлан Сұлтангереевтің айтуынша, медициналық қызметтің қолжетімді болуын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау инфрақұрылымын одан әрі жаңғырту үшін облыста кешенді шаралар жалғасады.
Д.ҚАЗИХАН.