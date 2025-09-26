Денсаулық

Жем қаласында амбулатория ашылды

26 Қыркүйек 2025
29

Мұғалжар ауданы Жем қаласында 50 адамға арналған амбулатория ашылды. Онда бір дәрігер,3 медбике қызмет етеді.

Жаңа нысан Мемлекет басшысының халықтың денсаулығын жақсартып, өмір сүру сапасын арттыру тапсырмасын орындау мақсатында салынды.

Салтанатты іс-шараға облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ерлан Сұлтангереев, Мұғалжар ауданының әкімі Дархан Ермағанбетов және мердігер компания «ЭлитСтройАқтөбе» ЖШС өкілдері қатысты.

Асылбек Есенбаев нысанның іске қосылуы маңызды оқиға екенін атап өтіп, тұрғындарға ізгі тілегін жеткізді.

Денсаулық сақтау мекемесі халыққа алғашқы медициналық-санитарлық, ересектер және балаларға консультативті-диагностикалық, зертханалық, профилактикалық және скринингтік көмек түрлерін ұсынады.

Айта кетейік, бүгінде Жем қаласында 407 үй бар. Онда 1300 тұрғын тұрады.

Ерлан Сұлтангереевтің айтуынша, медициналық қызметтің қолжетімді болуын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау инфрақұрылымын одан әрі жаңғырту үшін облыста кешенді шаралар жалғасады.

Д.ҚАЗИХАН.

26 Қыркүйек 2025
29

Басқа жаңалықтар

Жастардың жүрегі неге ауырады?

26 Қыркүйек 2025

Ауылдарға жаңа медпункттер: жыл соңына дейін облыста 29 денсаулық сақтау нысаны салынады

20 Қыркүйек 2025

Жастарға тегін медициналық кеңес берді

19 Қыркүйек 2025

Тұмаудан сақтан!

16 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button