Қалдықтан — өнім: флотация учаскесі іске қосылды
Дөң тау-кен байыту комбинатында қалдықтардан хромды бөліп алуға арналған жаңа технология — ERG Green флотация учаскесі іске қосылды. Бұл технология ондаған жыл бойы қордаланған өндірістік шламды құнды шикізатқа айналдырып, табиғатқа түсетін салмақты азайтып әрі айтарлықтай экономикалық пайда әкелмек. Өндірістік нысанның ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Абзал Әбдікәрімов қатысты.
Аталған жобаға ERG құрамындағы «Қазхром» трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 20,6 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Компания өкілі, жоба жетекшісі Азамат Жұмалиевтің айтуынша, флотация әдісі негізінен түсті және қымбат металдарды байытуда қолданылады. Ал хром өнеркәсібінде мұндай тәсіл—сирек әрі тың шешім. ERG Ғылыми-зерттеу инжиниринг орталығы әзірлеп, патенттеген технология ультра жұқа бөлшектерден де хромды бөліп алуға жол ашты. Бұған дейін мұндай қалдықтар өңдеуге жарамсыз саналып келген.
— Флотациялық учаске — топтың экостратегиясы аясында Дөң тау-кен байыту комбинатында іске асып жатқан ERG Green бағдарламасының жаңа кезеңі. Негізгі мақсат — ондаған жылдар бойы қордаланған қалдықтарды өндірістік айналымға қосу. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел кәсіпорындарын ғылымды дамытуға үлес қосуға шақырған болатын. ERG былтыр жыл соңында қабылданған жаңа Даму стратегиясына сай заманауи технологияларды енгізумен қатар, өзіміздің де бірегей шешімдерімізді әзірлеуге басымдық беріп келеді. ERG Ғылыми-зерттеу инжиниринг орталығы әзірлеген шлам қалдықтарынан хромды флотациялау технологиясы — соның айқын дәлелі. Былтыр Дөң тау-кен байыту комбинатында ERG Green бағдарламасының алғашқы кезеңі жүзеге асырылып, шламды гравитациялық әдіспен байытатын бірегей фабрика іске қосылды. Нәтижесінде құрамында кемінде 48,5 пайыз хром бар тауарлық концентрат алынады. Дегенмен одан кейін де құрамында хромы бар қалдықтар қалады. Жаңа флотациялық учаске сол ультражұқа қалдықты өңдеп, бағалы металды бөліп алуға арналған, — деді Азамат Жұмалиев.
Жалпы бағдарлама аясында шамамен 14,5 млн тонна қордаланған шламды қайта өңдеу көзделген.
Флотация учаскесінің салтанатты ашылу рәсімінде облыс әкімінің орынбасары Абзал Әбдікәрімов жаңа өндірістік нысанды экологиялық стандартқа сәйкес келетін, қоршаған ортаны қорғауға арналған маңызды жоба ретінде атады.
— «Қазхром» компаниясы — еліміздің өнеркәсіптік әлеуетін арттыруға айрықша үлес қосып жүрген алпауыт өндіріс орындарының бірі. Жыл сайын кәсіпорын заманауи құрал-жабдықпен жабдықтауға, өндірістік қуаттылықты кеңейтуге орасан зор қаржы бағыттап келеді. Оның айқын дәлелі —Дөң тау-кен байыту комбинаты. Бұл өндіріс орны растаулы қор көлемі бойынша әлемде екінші орынға ие болып отыр. Бүгінде комбинат — облыстағы ең ірі кәсіпорындардың бірі, мұнда 8 мыңнан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Осы орайда кәсіпорынның экономикалық қана емес, әлеуметтік маңызы да ерекше екенін атап өткен жөн.Қазіргі таңда ірі өндіріс ошақтарының алдында экологиялық стандарттарды сақтау, қоршаған ортаға әсерді азайту сынды маңызды міндеттер тұр. Бұл бағытта да «Қазхром» компаниясы озық тәжірибе көрсетіп, қойылған талаптарды тиімді әрі табысты орындап келеді. Мұның айғағы ретінде жаңа флотация учаскесінің іске қосылуын айтуға болады. Жобаға шамамен 20 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылып, соның нәтижесінде өндірістік қалдықтарды өңдеу ісі жаңа деңгейге көтерілмек. Бұл — компания үшін ғана емес, бүкіл аймақ үшін зор жаңалық әрі маңызды қадам, — деген ол облыс әкімі Асхат Шахаровтың атынан компания басшылығына алғысын білдірді.
Дөң тау-кен байыту комбинаты шламды қалдықтарды байыту учаскесінің аға шебері Нұрлан Жанайдаровтың айтуынша, флотациялық әдіспен шламдарды қайта өңдеу — әлемде сирек қолданылатын технология. Бұл тәсіл хромды өндіруде жаңа мүмкіндіктер ашып қана қоймай, қалдықтардан шикізат алынбақ. Соның нәтижесінде жыл сайын 275 мың тонна өндірістік қалдық қайта өңделіп, аймақтағы жиналып қалған қалдық көлемі азаяды, қоршаған ортаға түсетін экологиялық салмақ төмендейді.
Жаңа учаске жұмыс істеп тұрған өндірістік жүйеге кіріктіріліп, негізгі процестерді тоқтатпай, іске қосылды.
Арайлым НҰРБАЕВА.
Ақтөбе-Хромтау-Ақтөбе.