Мәртөктің мерейлі тойы
Осы сенбіде Мәртөк ауданының 90 жылдық мерейтойы кең көлемде атап өтіледі.
Мәртөк — инфрақұрылымы қарқынды дамып келе жатқан өңір. Бүгінде құрамында 32 елді мекені бар ауданның бірнеше ауылында көше жолдарына асфальт төселіп, газ құбырлары тартылып жатыр. Ең ежелгі өсімдік — папоротник те осы жақта өседі. Мәртөктің тылсым табиғаты мен қарағайлы «Аққайың» орманы талайды қызықтырады. Мерейтой қарсаңында ауданның тыныс-тіршілігі, соңғы жылдардағы даму қарқыны мен атқарылып жатқан жұмыстар төңірегінде Мәртөк ауданының әкімі Медет Ысқақовпен сұхбаттасқан едік.
— Биыл Мәртөк ауданының құрылғанына 90 жыл толып отыр. Аудан тарихына үңілсек. Тұмса табиғатымен талайды тамсандырған ауданның соңғы жылдардағы даму қарқыны төңірегінде не айтасыз? Инфрақұрылымды дамыту бағытында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
— Бүгінде тоқсан жылдық тарихы бар Мәртөк ауданы өзінің қалыптасу кезеңінде үлкен жолды жүріп өтіп, облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына айтарлықтай үлес қосып жатыр. Бұл жылдар ішінде аудан бірқатар өзгеріс пен даму кезеңдерін өткерді. Тарихы терең, ауыл шаруашылығымен, өндірістік және мәдени дамуымен ерекшеленетін өңір болып қалыптасты.
Осы 90 жыл ішінде ауданның әлеуметтік-экономикалық, инфрақұрылымдық дамуы едәуір алға жылжыды. Бүгінде республикалық маңызы бар Батыс Еуропа — Батыс Қытай магистралі бойында 37,5 шақырым жол күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Қызылжар-Бөрте бағытында көпір құрылысы жақында басталды. Биыл аудан орталығы Мәртөк ауылында 6 көше жөнделеді. Оның екеуі толық аяқталды. Ауданға қарасты бірқатар ауылда жарықшамдар орнатылып, көше бойына асфальт төсеу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Мәртөк ауылындағы Жаңақоныс елді мекенінің 6 шақырым жолына қиыршық тас төселіп, су өткізу құбыры орнатылды. Ауданда жаңа Өнер орталығының құрылысы жанданды. Сондай-ақ маусым айында жаңартылған өрт сөндіру бекеті өз жұмысын бастады. Өрт сөндіру бекеті толық жөндеуден өтіп, заманауи талапқа сай жабдықталды. Мәртөк ауылында да 930 миллион теңгеге өрт сөндіру бекетінің жаңа ғимараты салынып жатыр. Құрылыс келер жылдың қаңтар айында аяқталады деп жоспарлануда. Бұл нысан өртке қарсы қорғаныстың күшін нығайтады. Сарыжар ауылында 300 орындық мектеп бой көтерді. Жаңа оқу ордасы орын тапшылығы мәселесін шешіп, заманауи, қауіпсіз және жайлы ортамен қамтамасыз етеді. Бүгінде 32 елді мекеннің 24-і орталықтандырылған сумен қамтылған. Шалғай ауылдарды көгілдір отынмен қамту мәселесі де оңтайлы шешімін тапты. Жыл соңына дейін ауылдық елді мекендердің 94 пайызы көгілдір отынға қол жеткізеді. Бұл ауылдардың әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін беріп, тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға ықпал етпек.
— Бүгінде ауданда марал өсіру шаруашылығын дамыту мақсатында қандай келелі істер атқарылып жатыр?
— Инвесторларды қызықтыратын өлкеде марал өсіретін бірегей шаруашылық та бар. Бүгінде «Зәру» пантоемдеу шипажайын еліміздің түкпір-түкпірінен арнайы іздеп келушілер көбейген. 2017 жылы еліміздің батыс өңірі бойынша бұрын-соңды болмаған марал өсіру ісі Ақтөбенің Мәртөк ауданында бірінші болып қолға алынған-ды. Өңірге белгілі кәсіпкер Тілегеновтер отбасы еліміздегі санаулы пантомен емдеу шипажайлар қатарын толықтырып, халықтың денсаулығын жақсартуға атсалысты. Бүгінде ауданда 400-ге жуық марал өсірілуде. Оның 150-і Шығыс Қазақстан облысынан әкелінген. Біз марал өнімдерін медицинада қолдану үшін медициналық ғылыми белді университеттермен ынтымақтастық орнаттық. Алдағы уақытта марал шаруашылығы өнімдерін шығару көлемін арттыруды жоспарлап отырмыз. Сауықтыру орталығының жұмысын жандандыру және мұражай ашу сияқты жобалар жоспарда тұр. Марал шаруашылығы — облыстағы бірегей жоба. Сондықтан бұл орынды туристерге еш ұялмай көрсете аламыз.
— Ауданның туристік әлеуетін арттыру мақсатында қандай жобалар қолға алынды? «Аққайың» орманымен танымал болған ауданды жасыл белдеуге айналдыру жолында қандай жұмыстар атқарылуда? Мәртөктің негізгі «бренді» деп нені айта аласыз?
— Туризмді дамыту мақсатында Тілегеновтер отбасы глэмпинг-кешенін құру жобасын іске асыруда. Бұл кешен туристерге табиғат аясында ерекше демалыс ұсынады. Сонымен қатар ауданда экскурсиялық маршруттар, белсенді демалыс түрлері мен сауықтыру қызметтері әзірленіп жатыр. Бүгінде «Аққайың» орманы туристік және экологиялық бренд ретінде дамып келеді. Бұл орманды жасыл белдеуге айналдыру үшін тынбай еңбектенуіміз керек. Қаладан шыққан туристер қалың орманды көруге арнайы келетіні бізді қуантады. Мұнда келгендер тылсым табиғатпен тілдесуге асығады. Тек саяхатшыларымыз табиғатқа жанашырлықпен қараса екен деймін. Қазір аталған орманда табиғатты қорғау және дамыту бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Табиғат ананы қорғап, оның гүлденуіне атсалысу — баршамыздың міндетіміз. Мәртөктің негізгі бренді ретінде бірнеше бағытты атап өтуге болады.Біріншіден, бұл — Аққайың орманы, табиғи сұлулығы мен экотуризмді дамытуға қолайлы тұмса табиғатымен ерекшеленетін мекен. Екіншіден, экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдері — бал, сүт, ет, картоп, құлпынай және тағы басқа өнімдер ауданның негізгі брендтерінің қатарында. Ақтөбе қаласында «Ауыл аманаты өнімдері» деген дүкеніміз бар. Бүгінде «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы және «Айс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 7,4 млрд теңгені құрайтын инвестициялық жобаны жүзеге асыруда. Сүт фермасы 20 мың тонна сүт өндіруге қауқарлы. Жоба аясында жоғары өнім беретін 1 625 ірі қара малға арналған сүт-тауарлы ферма кеңейтіледі. Бірінші кезеңде жұмысшы мамандар үшін бос жұмыс орындары ашылған-ды. Биыл да осы жұмыстар жалғасып, екінші кезеңді қаржыландыру басталды. Енді шаруашылық 20 мың тоннаға дейін сүт өндіруді жоспарлап отыр. Айта кетейін, ауданда 484 шаруашылық бар. Оның 234-і — егіншілікпен, 250-і мал шаруашылығымен айналысады. Биыл аудан бойынша 158 мың гектарға егін егілді. Оның 84 мың гектарынан астық жиналды.
— Аудандағы жұмыссыздық деңгейі қандай? Қанша адам жұмыспен қамтылды? Денсаулық сақтау және білім саласында қандай жаңалықтар бар?
— Ауданда жұмыссыздық деңгейі айтарлықтай төмендеген. Сүт-тауарлы фермалардың жұмысы жанданып, 50-ден астам адам өндіріс орындарына жұмысқа алынады. Биыл 2530 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Кешенді жоспардың 83 пайызы толығымен орындалды. Қысқа мерзімді оқыту курстарында 25 адам білімін шыңдады. Әлеуметтік жұмыс орындарына — 48, жастар тәжірибесіне 110 адам жіберілді. Еңбегімен табысқа жетем деушілерді әрдайым қолдаймыз. Осы жылы жаңа бизнес идеяларымен көзге түскен 11 адамға қайтарымсыз грант берілді. Жұмыссыздықтың деңгейін азайтуға бағытталған шараларымыз жалғасады. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласында да кешенді жоспарларымыз орындалып жатыр. Биыл аудандық аурухана мен дәрігерлік амбулатория жөндеуден өтті. Кадр тапшылығы байқалмайды. 54 кереуеттік ауруханада 48 дәрігер, 195 мейірбике жұмыспен қамтылған. Мұнда науқастың сапалы ем, алғашқы медициналық көмек алуына жағдай жасалған. Ауруханада хирургия, босану, терапия және басқа да бөлімшелер бар. Ауданда 7 дәрігерлік амбулатория, 21 медициналық пункт және бір фельдшерлік амбулаториялық пункт жұмыс істейді. Бүгінде мұнда 20 мектепке дейінгі ұйым бар. 26 жалпы білім беру мекемесі және 36 қосымша білім беру үйірмесі сапалы білім білім беру бағытында озық ойлы идеяларын жүзеге асыруда. Білім ордалары жаңартылып, STEM-кабинеттері жабдықталып жатыр. Мәселен, биыл Мәртөктегі №4 орта мектепте химия, биология, STEM-кабинеттері жасақталды. Дмитриевка, Хазірет, Қаратоғай орта мектептері де заманауи жабдықтармен жабдықталды.
— Енді Мәртөк ауданының 90 жылдық мерейтойына тоқталсаңыз. Мерейтой аясында қандай іс-шаралар өтеді?
— 27 қыркүйекте ауданның 90 жылдығына арналған мәдени іс-шаралар өтеді. Бұл күні аудандық орталық стадионда «MARTUK FEST» атты гала-концерт ұйымдастырылады. Оған Нұрболат Қанай, Еркебұлан Құмаров, Әлиғазы Төртқара, Әбутәліп Жоламан сияқты эстрада әншілері қатысады. Сол күні Сарыжар ауылында көкпардан, арқан тартыс, қол күресі және гір көтеруден жарыс өтеді. Аталған ауыл ұлттық спорт түрлерінің орталығы болып бекітілген.Қазан айында қазақ күресінен жарыс өтіп, аудан әкімінің кубогы сарапқа салынатын болады. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында спорттық сайыстар жалғаса береді. Мерейтой аясында энциклопедия жарыққа шыққалы отыр. Энциклопедияның шығуына ауданның әрбір тұрғыны атсалысуда. Бұл энциклопедия Мәртөк ауданының тарихы мен бүгінгі тыныс-тіршілігін, өңірден шыққан тұлғаларды, елді мекендер мен әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтитын тұңғыш энциклопедия болмақ. Басылымның бас редакторы — Сәттіғұл Қаракеев, ал редакциялық алқа құрамына жергілікті өлкетанушылар, тарихшылар, тіл мамандары мен қоғам қайраткерлері кіреді. Бүгінде басылымның құрастыру жұмыстары аяқталуға жақын. 2009 жылы «Мәртөк» атты ғылыми-тарихи анықтамалық жарық көрген еді. Ал жаңа дайындалып жатқан энциклопедия — сол еңбектің жалғасы.
Сұхбаттасқан Ақмарал МҰҚАШЕВА.
Мәртөк ауданы.