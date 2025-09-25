Жаңалықтар
«Aqtobe su-energy group» АҚ хабарлайды
«Aqtobe su-energy group» АҚ хабарлайды, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің РММ 2025 жылғы 25 тамыздағы №108-НҚ «Aqtobe su-energy group» акционерлік қоғамының сумен жабдықтау қызметіне тарифтердің шекті деңгейін және тарифтік сметаны ұзақ мерзімдік кезеңге 2021-2025 жылдарға бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 25 қарашадағы №127-НҚ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрығына сәйкес көрсетілген қызметке тарифтер төмендегідей құрайтындығын хабарлайды:
Сумен жабдықтау қызметтеріне:
ҚҚС-сыз тенге/м3
|№
|Тұтынушы топтары
|1.09.2025 бастап тариф
|1.10.2025 бастап тариф
|1
|Орташа өткізгіш тариф
|242,31
|232,79
|1.1
|Тұрғындар
|147,67
|147,67
|1.1.1.
|Т1(Тнас1) қала тұрғындарына арналған тариф
|–
|–
|1.1.2.
|Т2(Тнас2) қала тұрғындарына арналған тариф
|–
|–
|1.1.3.
|Т2(Тнас3) қала тұрғындарына арналған тариф
|–
|–
|1.1.4.
|Т3(Тнас3) қала тұрғындарына арналған тариф
|–
|–
|1.2
|Жылу энергиясын өндірумен, берумен және таратумен айналысатын кәсіпорын
|147,67
|147,67
|1.3
|Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
|1 001,60
|922,86
|1.4
|Өзге тұтынушылар
|508,55
|468,57