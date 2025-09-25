Жаңалықтар

«Aqtobe su-energy group» АҚ хабарлайды

25 Қыркүйек 2025
«Aqtobe su-energy group» АҚ хабарлайды, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің РММ 2025 жылғы 25 тамыздағы №108-НҚ «Aqtobe su-energy group» акционерлік қоғамының сумен жабдықтау қызметіне тарифтердің шекті деңгейін және тарифтік сметаны ұзақ мерзімдік кезеңге 2021-2025 жылдарға бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 25 қарашадағы №127-НҚ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрығына сәйкес көрсетілген қызметке тарифтер төмендегідей құрайтындығын хабарлайды:

Сумен жабдықтау қызметтеріне:

ҚҚС-сыз тенге/м3

Тұтынушы топтары 1.09.2025 бастап тариф 1.10.2025 бастап тариф
1 Орташа өткізгіш тариф 242,31 232,79
1.1 Тұрғындар 147,67 147,67
1.1.1. Т1(Тнас1) қала тұрғындарына арналған тариф
1.1.2. Т2(Тнас2) қала тұрғындарына арналған тариф
1.1.3. Т2(Тнас3) қала тұрғындарына арналған тариф
1.1.4. Т3(Тнас3) қала тұрғындарына арналған тариф
1.2 Жылу энергиясын өндірумен, берумен және таратумен айналысатын кәсіпорын 147,67 147,67
1.3 Бюджет қаражаты есебінен  ұсталатын ұйымдар 1 001,60 922,86
1.4 Өзге тұтынушылар 508,55 468,57

 

