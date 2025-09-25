Жаңалықтар

Қазақстандағы алғашқы АЭС-ке үздік атау беру конкурсы басталды

25 Қыркүйек 2025
37

25 қыркүйек күні сағат 12:00-де Қазақстанда алғашқы атом электр станциясына үздік атау беру бойынша жалпыхалықтық конкурс басталды.

Конкурсқа әрбір қазақстандық eGov Mobile арқылы қатыса алады.

Сауалнама eGov Mobile мобильді қосымшасында жүргізіледі. Басты парақшада «АЭС-ке атау ұсыныңыз» баннері орналастырылған, ал пайдаланушыларға конкурстың басталғаны туралы push-хабарлама жіберіледі.

Бастаманың мақсаты – болашақ станцияға тарихи, мәдени және ұлттық маңызын айқын көрсететін атау таңдау.

Қатысу үшін:

  • тілді таңдау (қазақ немесе орыс);
  • өз нұсқасын ұсыну;
  • атаудың мағынасын қысқаша сипаттау (міндетті емес);
  • конкурстың ресми қағидаларымен танысқанын растау.

Ұсыныстарды қабылдау 2025 жылғы 10 қазандағы сағат 23:59-ға дейін жалғасады.

Конкурс қағидаларымен Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің ресми сайтында және ведомствоның әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында танысуға болады.

Ұйымдастырушылар барлық азаматтарды еліміздің энергетика саласының тарихына үлес қосып, Қазақстанның алғашқы АЭС-на атау ұсынуға шақырады.

