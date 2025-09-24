Қазақстан бітімгер рөлін жалғастырады — Мемлекет басшысы
НЬЮ-ЙОРК. KAZINFORM — Біздің таңдауымыз: үстемдік емес — тепе-теңдік, жіктелу емес — ынтымақтастық, соғыс емес — бейбітшілік. Бұл туралы БҰҰ Бас Ассамблеясы 80-ші сессиясының Жалпы дебатында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.
— Қазақстан араағайындық және бітімгер рөлін жалғастырады. Біздің таңдауымыз: үстемдік емес — тепе-теңдік, жіктелу емес — ынтымақтастық, соғыс емес — бейбітшілік. Біз халықаралық қоғамдастықтың басқа да мүшелерімен бірлесе отырып, Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілік, әділеттілік және ынтымақтастық шамшырағы екенін растауға дайынбыз, — деді Мемлекет басшысы.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық 80-сессиясының Жалпы дебаттың ашылуына қатысып отыр.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нью-Йорк төрінде БҰҰ мінберінен сөйлеген сөзін Jibek Joly арнасы тікелей эфирде көрсетті.