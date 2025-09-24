Саяси көшбасшылық өзара түсіністік пен құрметтен тұрады — Қасым-Жомарт Тоқаев
НЬЮ-ЙОРК. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясы аясындағы Жалпы дебатта кейбір саясаткердің жауапкершіліктен жұрдай мәлімдемелерін сынға алды.
— Қазіргі геосаяси шиеленіске қарап, кейбір саясаткерлер «өркениеттер қақтығысынан қашып құтыла алмаймыз» деген пікір айтып жүр. Алайда мұндай алауыздық тағдырдың жазуы емес, олардың саяси таңдауы, — деп атап өтті Президент.
Мемлекет басшысы ғылым, медицина, спорт, дін және мәдениет сияқты жаһандық игіліктер геосаяси бөліністің құралына айналмауға және санкция салуға себеп болмау керегін баса айтты.
— Адамзат өміріндегі бұл ізгі құндылықтар бізді гуманизм идеясына біріктіреді. Саясаткерлер жауапкершіліктен жұрдай мәлімдеме жасағанда немесе дін мен болмысты саяси ұпайын түгендеу үшін бұра тартып, ағат әрекетке барғанда сенімге селкеу түсіп, бейбітшілікке ұмтылған ерік-жігер жасиды. Анығында, саяси көшбасшылық — бір-біріне күмән-күдікпен қарап, менмендік таныту емес, өзара түсіністік пен құрметтен тұрады. Әлемге тірек болып тұрған толеранттылық пен парасаттылық заң үстемдігіне арқа сүйеуі қажет, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, бүгін Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық 80-сессиясының Жалпы дебаттың ашылуына қатысып жатыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД елдері басшыларының ішінде бірінші болып сөз сөйледі. Жиынға барлығы 97 мемлекет басшысы қатысып отыр.
Президент АҚШ сапары аясында 20-дан астам кездесу өткізді.
Осыдан бұрын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Газадағы гуманитарлық дағдарыстың ауқымы кеңейіп бара жатқанына алаңдаушылық білдірді.