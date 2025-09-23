Жаңалықтар

Мемлекет басшысы FIFA президентін қабылдады

23 Қыркүйек 2025
НЬЮ-ЙОРК. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық футбол федерациясының президенті Джанни Инфантиномен кездесу өткізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысы балалар футболын дамыту мен заманауи инфрақұрылым құруға бағытталған FIFA Arena бағдарламасын жүзеге асырып жатқаны үшін Федерацияға ризашылық білдірді.

Президент Қазақстанның FIFA-мен ынтымақтаса отырып, аймақта футболды қарқынды дамытқан елге айналатынына сенім білдірді.

Джанни Инфантино Қасым-Жомарт Тоқаевқа футболға көңіл бөлгені үшін алғыс айтып, Федерацияның ұлттық футбол деңгейін көтеруге бағытталған бірлескен жобаларды жүзеге асыруға дайын екенін растады.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Еуропалық Кеңес Президентімен келіссөз жүргізді

23 Қыркүйек 2025
