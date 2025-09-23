Жаңалықтар

Мемлекет басшысы Черногория Президентімен кездесті

23 Қыркүйек 2025
32

НЬЮ-ЙОРК. KAZINFORM — Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясы алаңында Черногория Президенті Яков Милатовичпен кездесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

«ҚазАқпарат»
Халықаралық ақпарат агенттігі
04:19, 23 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысы Черногория Президентімен кездесті
Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев еліміз Черногорияны Балқан түбегіндегі маңызды серіктесі санайтынын атап өтті.

Келесі жылы екі ел арасындағы дипломатиялық ынтымақтастық орнағанына 20 жыл толады. Осы жылдар ішінде мемлекеттер арасында достық пен өзара түсіністікке негізделген сындарлы қарым-қатынас қалыптасты.

Яков Милатович екіжақты байланыстарды дамытуға айтарлықтай үлес қосқаны үшін Қазақстан Президентіне алғыс айтты. Оның айтуынша, Черногория қазақстандық туристер жиі келетін елдердің біріне айналған.

Алматы мен Подгорица арасында тікелей әуе рейсінің ашылуы, сондай-ақ Қазақстан азаматтарына визасыз режим енгізілуі қос халықты жақындата түсті.

Бұған дейін Президент БҰҰ Бас хатшысымен кездесу өткізді.

23 Қыркүйек 2025
32

