Жаңалықтар

Қазақстанда «Embraer» ұшақтарына техникалық қызмет көрсететін сервистік орталық ашылуы мүмкін

23 Қыркүйек 2025
37

НЬЮ-ЙОРК. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Embraer компаниясының президенті Франсиско Гомес Нетомен кездесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

Бразилиялық Embraer авиа құрылыс компаниясы жетекшісімен кездесуде жүк тасымалдау саласындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Президент еліміздің Еуразия кеңістігіндегі негізгі көлік-логистикалық хабқа айналуға ұмтылатынын жеткізді.

Әңгімелесу барысында Қазақстанда «Embraer» ұшақтарына техникалық қызмет көрсететін өңірлік сервистік орталық ашу перспективасы қарастырылды. Франсиско Гомес Нето Қазақстанның көлік-транзиттік әлеуетіне жоғары баға беріп, өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екенін растады.

Бұдан бұрын Президент ExxonMobil корпорациясының басшыларын қабылдады. Мемлекет басшысы Даррен Вудспен Теңіз бен Қашағанның болашағын талқылады.

23 Қыркүйек 2025
37

Басқа жаңалықтар

Ақтөбе облысында ауылдық елді мекендерді газдандыру жұмыстары қарқынды жүргізілуде

23 Қыркүйек 2025

Мемлекет басшысы FIFA президентін қабылдады

23 Қыркүйек 2025

Мемлекет басшысы Еуропалық Кеңес Президентімен келіссөз жүргізді

23 Қыркүйек 2025

Мемлекет басшысы Черногория Президентімен кездесті

23 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button