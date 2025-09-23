Президент АҚШ-пен қарым-қатынасты нығайтуды сыртқы саясаттың маңызды бағыты деп атады
НЬЮ-ЙОРК. KAZINFORM — Америка Құрама Штаттарымен стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту еліміздің сыртқы саясатындағы ұзақ мерзімді басымдықтардың бірі. Президент Американың бизнес өкілдерімен өткен «дөңгелек үстел» отырысында осылай деді.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент мәдениетке бизнес тарапынан қолдау көрсету мәселесін де қозғады.
— Қазақстанның мәдени мұра қорын құру туралы Смитсон институтының шешімін ерекше ықыласпен қабыл алдым. Аталған қор халқымыздың бай мұрасын сақтау, зерттеу және әлемде насихаттаумен айналысады. Осы маңызды бастаманы белсенді түрде қолдағаны үшін Chevron компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Майкл Уирт мырзаға ришалығымды білдіремін, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттарымен стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту еліміздің сыртқы саясатындағы ұзақ мерзімді басымдықтардың бірі екенін айтты.
— Қазақстан географиялық тұрғыдан сезімтал аймақта орналасқан. Біз өзіміздің стратегиялық мақсатымыздан, соның ішінде АҚШ-пен тығыз ынтымақтастық жасау ниетімізден айнымаймыз. Өйткені АҚШ біздің тәуелсіздігімізді әлемдегі алғашқы елдердің бірі болып мойындады және әрдайым Қазақстанның егемендігі мен аумақтық тұтастығын қолдап келеді. Халқымыз Американың бұл ұстанымын шынайы құрметтейді. Елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды саяси-экономикалық реформалар, ашық және инвестицияға қолайлы саясат жүргізу ұстанымы америкалық компаниялардың Қазақстанда алаңсыз бизнес жүргізуіне кепілдік береді әрі олардың сенімді, ұзақ мерзімді серіктес болуына мүмкіндік жасайды, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Бұған дейін хабарланғандай, Президент Қазақстан бірте-бірте өңірлік академиялық және ғылыми-зерттеу хабына айналып келе жатқанын айтты.