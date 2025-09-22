Жаңалықтар

Талғат Бигелдинов атындағы институт түлектері салтанатты түрде диплом алды

22 Қыркүйек 2025
38

Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры Талғат Бигелдинов атындағы Әуе қорғанысы күштері әскери институты жүзден аса түлегі «Қазақ халқына мың алғыс» стеласы жанында өткен салтанатты рәсімде дипломдарын алды. Іс-шараға Қорғаныс министрлігінің өкілдері, сала ардагерлері және өзге де құрметті қонақтар қатысты.

Шарадағы ең әсерлі сәттердің бірі – дәстүрлі офицерлік вальс. Би аяқталған соң лейтенант Әлихан Раушанбек сүйіктісі Ақботаға үйлену туралы ұсыныс жасап, романтикалық көңіл-күйді одан сайын күшейтті. Бұл сәт ақ көгершіндерді ұшырумен жалғасып, қатысушылар мен қонақтардың ыстық ықыласына бөленді.

Рәсім соңында түлектер мен курсанттар сап түзеп, салтанатты түпде шерулетті. Дәстүрге сай, түлектер аспанға тиындарды лақтырды, оны балалар қуана қағып алды.

Институт түлектері еліміздің түкпір-түкпіріндегі әскери бөлімдерге жіберіледі. Олардың міндеті — Қазақстанның әуе шекарасын қорғау, мемлекеттің қорғаныс қабілетін нығайту және азаматтардың бейбіт өмірін қамтамасыз ету.

А.ІЛИЯС.

22 Қыркүйек 2025
38

Басқа жаңалықтар

Нью-Йорк қаласына сапары барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен сөйлесті

22 Қыркүйек 2025

Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азиядағы арнаулы өкілі Серджио Горды қабылдады

22 Қыркүйек 2025

Мемлекет басшысы Cerberus Capital Management компаниясының бас атқарушы директоры Фрэнк Бруноны қабылдады

22 Қыркүйек 2025

Президент Amazon компаниясының аға вице-президенті Дэвид Запольскиді қабылдады

22 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button