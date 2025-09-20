Ауылдарға жаңа медпункттер: жыл соңына дейін облыста 29 денсаулық сақтау нысаны салынады
Өңірдің шалғай ауылдарының тұрғындарына медициналық көмек алу жеңілдей түседі. Жыл соңына дейін Ақтөбе облысында 29 жаңа денсаулық сақтау нысанын салу жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа 5,6 миллиард теңге бөлінген, оның ішінде «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында да қаражат қарастырылған.
Қазіргі уақытта жұмыстар жүргізілуде. Ырғыз ауданына қарасты Жарма ауылында медпункт, Байғанин ауданындағы Ноғайты ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт, Алға ауданының Маржанбұлақ ауылында және Мұғалжар ауданының Мұғалжар ауылында дәрігерлік амбулаториялар пайдалануға берілді. Тағы жеті нысанда құрылыс жұмыстары жалғасып жатыр, оларды осы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған.
Сонымен қатар Хромтау, Шалқар және Қандыағаш қалаларындағы ауруханаларға жапсарлас құрылыс салуға арналған құжаттама дайындалуда. Жобалар мемлекеттік сараптамадан өтуде.
Бүгінде ауыл медицинасының дамуы стратегиялық міндет ретінде қарастырылады: әрбір тұрғын, мейлі ол үлкен қалада болсын, шалғай ауылда болсын, сапалы медициналық қызметке тең қол жеткізуі тиіс. Жаңа медпункттер мен амбулаториялар дәрігерлерді халыққа жақындатып қана қоймай, аудандық ауруханаларға түсетін жүктемені де азайтады.
Жобаны іске асыру мыңдаған ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартып, өңірдегі әлеуметтік тұрақтылықты нығайтады деп күтілуде.