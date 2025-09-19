Ауыл

Темір ауданы Шығырлы және Ащысай ауылдарында газ құбыры қосылды

19 Қыркүйек 2025
36

Темір ауданының елдімекендерін газбен қамту көрсеткіші 97,1%.

Темір ауданында Ақсай ауылдық округіне қарасты Ащысай және Шығырлы елдімекендеріне Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес көгілдір отын беру жұмыстары аяқталып, іске қосылды. Қазіргі таңда Шығырлы ауылында 87, Ащысайда 38 аула бар.

Мерекелік шараның ашылуына Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Арысұлан Айтбаев, Темір ауданының әкімі Алмас Жақсылықов және «QazaqGasAimaq» АҚ АӨФ-ның Темір ауданының газ шаруашылығының өкілдері қатысып, ауыл тұрғындарын қуаныштарымен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді.

Өз кезегінде еңбек ардагерлері, жергілікті тұрғындар көгілдір отынның келуіне атсалысқан азаматтарға, көптен бері өзекті болып келген мәселенің шешімін тапқанына ризашылықтарын білдіріп, ауыл үлкендері батасын берді.

Енді ауыл тұрғындары үшін өмір сүру сапасы жаңа деңгейге көтеріледі — үй жылы, тамақ тез әрі қауіпсіз дайындалады. Бұл — экологиялық таза әрі экономикалық жағынан тиімді шешім.

Айта кетейік, жобаның тапсырыс берушісі — Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы, ал мердігер мекеме «Казпромстройгрупп» ЖШС жалпы ұзындығы 39,466 шақырымды құрайтын газ желісін тарту бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізді.

Темір ауданында Шығырлы және Ащысай ауылдарын қосқанда 24 елдімекеннің 17-і (70,8%) газдандырылып, 34 767 адамды (97,1 %) қамтиды.

А.ІЛИЯС.
19 Қыркүйек 2025
36

Басқа жаңалықтар

Ауыл өмірі жақсарып келеді

19 Қыркүйек 2025

Сұлукөлге газ келді

16 Қыркүйек 2025

Ебейтідегі еңбекқор ел

12 Қыркүйек 2025

Хазірет ауылына көгілдір отын жетті

10 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button