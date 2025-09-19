Жүйріктер желдей ескен жарыс
Ақтөбе қаласындағы ипподром аумағында Мөңке бидің 350 жылдығына арналған бәйге өтті. Додада еліміздің барлық өңірінен 120-ға жуық арғымақ бақ пен бабын сынады.
Жүйріктер жарысы үш санат бойынша ұйымдастырылды: құнан бәйге — 10 шақырым (4 айналым), топ бәйге — 17,5 шақырым (7 айналым) және аламан бәйге — 27,5 шақырым (11 айналым).
Бас төреші — Нұрлыбек Балымбетов.
Сәйгүліктер сайысында құнан бәйге бойынша Алматы қаласынан келген Мирас Сайлауғали мінген Шамшырақ тұлпар шашасына шаң жұқтырмады. Бапкері — Нұр Шаршенбаев. Ал жүлделі II орынды Ақтөбе қаласының атынан қатысқан Ясин жүйрігі еншіледі. Шабандоз — Нұрхат Әдебиет, ал бапкері — Өмірзақ Нартай. Үздік үштікті Мұғалжар ауданының Қасқалдақ атты жылқысы түйіндеді, оны тізгіндеген — Сұлтан Назарқұлов. Қайрат Аманкеш бапкерлік етеді. Жеңімпазға «Chevrolet Cobalt» маркалы автокөлік, жүлдегерлерге ақшалай сыйлық табысталды.
Топ бәйгеде Алматы облысынан келген Барыс қылқұйрықтысы топ жарды. Тақымына қысқан — Мерей Гарипуллин, бапкері — Бөбекбай Жамбыл. Күміс медальды Ақтөбе қаласының арғымағы — Мартин барысты мінген Дмитрий Антонинко иемденді. Аттың бабын тапқан — Мейрамбек Сақып. Қола медаль шалқарлық Шаныс деген Қамбар ата тұқымымен шапқан Ерсұлтан Күмісбекке бұйырды. Бапкері — Ержан Оразәлиев. Оза шапқандар жоғарыда аталғандай сый-сияпатты олжалады.
Ұлттық спортты ұлықтауды басты мақсат тұтқан аламан бәйгеде Абай облысынан келген Қарлығашқа тең келер жануар болмады. Одан кейін мәреге Ақтөбе облысының Атаманы жетсе, оның ізін Қара құс жалғады (Атырау облысы). Жеңімпазға «Jetour X70» маркалы автокөлік, жүлдегерлерге 1 миллион-700 мың теңге көлеміндегі ақшалай сертификаттар тапсырылды.
Барлық санат бойынша 4, 5-ші боп келгендер де құр қол қайтпағанын айта кету керек. Жүлделерді Мәжіліс депутаттары Жанарбек Әшімжан, Қазыбек Әлішев, облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Елеуов, т.б. табыстады.
— Қарлығаштың биылдыққа бұл — 6-шы бәйгесі. Ешқайсысынан жүлдесіз қайтпады. Бүгін де бас жүлде алғанына қуаныштымыз. Шабандозымыз — 11 жастағы алматылық Әмір Сералы, — дейді Алматы облысынан келген жүйріктің иесі Мейрамхат Ысқақов.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.