Астықты ауданның бүгіні
Жұмыс сапары
Облыс әкімі Асхат Шахаров жұмыс сапарымен Әйтеке би ауданына барды.Ауылдарды аралап, тұрғындармен кездесті, сондай-ақ егін ору жұмыстарымен танысты.
Өңір басшысы жұмыс сапарын Сұлукөл ауылдық округіндегі «Алтынсарино» ЖШС-нан бастады.Шаруа қожалығының алқабындағы егін ору жұмыстарын бақылап, диқандармен әңгімелесті.
2007 жылы құрылған «Алтынсарино» ЖШС —бүгінде ауданның алдыңғы қатарлы шаруашылықтарының бірі. Құрылтайшы Борис Князевтің айтуынша, кәсіпорынның жер қоры — 35 389 гектар. Оның ішінде 33,8 мың гектары егістік болса, 1,4 мың гектары —жайылым. Биыл 25 311 гектарға егін егілген.
— Орақ науқанына 80 адам, 26 сепкіш, 8 трактор және 6 жүк көлігі жұмылдырылды. Жұмыстар ұйымдасқан түрде жүріп жатыр, өнімді қиындықсыз жинап аламыз деп сенеміз. Ең бастысы, ауа райының қолайлы болғаны, — деді Борис Князев.
Облыс әкімі науқанды уақтылы аяқтау қажеттілігін атап өтіп, аудан әкімдігіне егін жинау мен техникамен қамтамасыз етуге байланысты барлықмәселені қатаң бақылауда ұстауды тапсырды.
— Егін орағын оңтайлы мерзімде, шығынсыз аяқтау қажет. Әрбір тонна астықтың сақталуы маңызды. Диқандардың барлық мәселесі жедел шешілуге тиіс, — деді Асхат Шахаров.
Сондай-ақ Президенттің бос және игерілмей жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтарып, айналымға енгізу, тыңайтқышпен толық қамтамасыз ету туралы тапсырмасына баса назар аудару қажеттігін айтты. Нәтижесінде өнімділік артады, жер құнарлана түседі. Бұл орайда Әйтеке би ауданы 25 мың гектар жерді мемлекет меншігіне қайтармақ.
Жаңа фабрика үлесі
Бұдан кейін облыс әкімі Сұлукөл ауылдық округі аумағында орналасқан тау-кен өнер кәсібі саласындағы компания — «Бенқала» акционерлік қоғамына барды.
Мұнда өңір басшысы биыл іске қосылған құрғақ магниттік сепарация фабрикасының жұмысымен танысты. Фабрикада құрамындағы темір мөлшері 5,2 пайыздан жоғары кен өңделіп, нәтижесінде бай әрі сапасына сәйкес материал алынады.
«Бенқала» АҚ теміркенін ашық әдіспен өндіреді.Кәсіпорынның өндірістік қуаты —жылына 2 миллион тонна. Жобаның жалпы инвестиция көлемі — 12,5 млрд теңге.
Компанияның бас директоры Бекболат Ақжоловтың айтуынша, өндірісте 186 адам жұмыс істейді, олардың орташа жалақысы— 350 мың теңге.
Сапар барысында Асхат Шахаров жаңа фабриканың өңір экономикасы үшін маңыздылығын атап өтіп, қалдықтарды қайта өңдеуге мән берді.
— Мұндай жобаларды жүзеге асыру өңдеу көлемін арттырып қана қоймай, жаңа жұмыс орнын ашуға және инфрақұрылымды дамытуға мүмкіндік береді. Ең бастысы —кәсіпорын тұрақты жұмыс істеп, экологиялық қауіпсіздікке баса мән беруі қажет. Мемлекет басшысы үшінші және төртінші деңгейдегі қалдықтарды қайта өңдеуді үнемі айтып келеді. Бұл мәселе кәсіпорынның күн тәртібінде болуға тиіс, —деді облыс әкімі.
Әйкеде инфрақұрылым жаңғыртылып жатыр
Облыс әкімі жұмыс сапары аясында Әйке ауылына да барды. Мұнда Әйке ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуы және инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты.
Қазір Әйке ауылының кіре беріс жолына жөндеу жүргізілуде. Жұмыстарға «Altai Building LTD» ЖШС жауапты. Құны 147 млн теңгелік жобада ұзындығы 1,7 шақырым жол учаскесін жөндеу қарастырылған. Бүгінде бұл бағыттағы жұмыстардың 50 пайызы орындалған.
Асхат Шахаров жауапты мердігерге жұмыстардың созылып кеткенін айтып, жобаны белгіленген мерзімінде тапсыруды ескертті.
Өңір басшысы сондай-ақ былтыр су тасқынынан зардап шеккен ауылдың кіреберісіндегі көпірдің құрылыс барысын бағамдады. Былтырдан бері мұнда құрылыс жүріп жатыр. Мердігер ұйым — «Сантехцентр» ЖШС. Жобаның құны — 252 млн теңге. Бүгінде жұмыстардың 30 пайызы атқарылған. Нысанға қажетті материал жеткізілген, қадалар қағылуда.
Ангар үлгісіндегі денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталды. 150 адамға арналған кешенде қазақша күрес, тоғызқұмалақ, қол күресі, волейбол, футбол және үстел теннисі бойынша жаттығулар өтеді.
Әйке ауылында Асхат Шахаров жергілікті тұрғындармен кездесті. Ауылдық округ әкімі Манас Ерғазиев округтің әлеуметтік-экономикалық ахуалы туралы баяндады.
Округ құрамына Әйке жәнеТереңсай ауылдары кіреді. Жалпы халық саны — 1701 адам. Мұнда 34 шаруа қожалығы, 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестік және 50 жеке кәсіпкер бар. Екі мектеп, екі балабақша, клуб, кітапхана және медициналық пункт жұмыс істейді.
Жергілікті тұрғындар нысандар құрылысының аяқталуы, жолдың жағдайы және ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдау мәселелерін көтерді.
Облыс әкімі ауыл тұрғындарының мәселесін тыңдап, олардың шешімін бақылауға алуды тапсырды.
— Ең бастысы—тұрғындардың әл-ауқаты. Ауыл дамып, халық нақты өзгерістерді сезінуі қажет. Ол үшін барлық туындаған мәселені біртіндеп шешетін боламыз, —деді өңір басшысы.
Құмқұдыққа жол керек
Бұдан соң облыс әкімі Асхат Шахаров Құмқұдық ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті.
Қазіргі таңда бұл ауылда 887 адам тұрады. Мұнда мектеп, балабақша, дәрігерлік амбулатория, клуб, кітапхана және спорттық-сауықтыру кешені жұмыс істейді. Округте 15 шаруа қожалығы, 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестік және 33 жеке кәсіпкер бар.
Облыс әкімімен кездесуде ауыл тұрғындары инфрақұрылымды дамыту, ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдау және халықты жұмыспен қамту мәселелерін көтерді. Ауыл әкімі Тілес Сәрсенғалиевтің айтуынша, соңғы жылдары Құмқұдықта мал және егін шаруашылығы жақсы дамып келеді. Мәселен, бір жыл ішінде ірі қара малының саны 3822-ден 4644-ке, ал жылқы саны 1432-ден 1872-ге дейін өскен.
Өңір басшысы ауданның жетекші шаруашылықтарының бірі «Құмқұдық» ЖШС жұмысына айрықша назар аударды. Шаруашылық егін және мал шаруашылығымен айналысады, биыл 23 мың гектардан астам жерге дән себілген. Қазір 15 комбайн мен 13 трактор дәнді дақылдарды жинауда.
Ауыл тұрғындары облыс әкімінен республикалық трассадан ауылға дейінгі кіреберіс жолды сапалы жөндеп беруді сұрады. Сондай-ақ келесі жылы ауылішілік жолдарды ретке келтіруді өтінді. Облыс әкімі тұрғындарға жолдардың жөнделетінін, ал шаруаларға қажетті қолдау көрсетілетінін жеткізді.
Кездесуге сондай-ақ Аққұм және Жабасақ ауылдарының тұрғындары қатысты. Олар өз ауылдарында газ тарту, ауызсу мәселесін шешу, фельдшерлік пункт пен денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу жөнінде өтініштерін жеткізді. Асхат Шахаров барлық ұсыныс ескеріліп, ең маңызды мәселелер бойынша шешімдер қабылданатынын алға тартты.
Жүргеновтегі спорт кешені
Темірбек Жүргенов ауылына барған облыс әкімі мұндағы150 орындық денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысымен танысты.Мердігер ұйымға құрылысы ұзаққа созылған кешенді қысқа мерзімде аяқтауды тапсырды.
— Президент биылғы Жолдауында бұқаралық спортты дамытуға баса мән беретінен тағы бір атап өтті. Облысымызда түрлі спорттық нысандар салынуда. Бұл спорт кешені — Жүргенов тұрғындары үшін маңызды әлеуметтік нысан. Менің тапсырмам бойынша оның құрылысы қайта жанданды. Құрылысты мердігер ұйым барынша қысқа мерзімде аяқтап, халық игілігіне беруі керек, — деді Асхат Шахаров.
Облыс әкімі кешеннің ашылуы тұрғындардың өмір сапасын жақсартып, белсенді демалыс пен спортпен айналысуға қолайлы жағдай туғызатынын атап өтті.
Аталған кешенде қазақша күрес, армрестлинг, волейбол, футбол және басқа да спорт түрінен жаттығулар өтеді. Биыл бұл жоба қайта қаралып, құрылыс жұмысы жанданды. Енді мұнда бассейн де салынады. Нысанды 2026 жылы тапсыру жоспарланғанымен, мердігер жұмысты тез арада аяқтауға ниетті.
Асхат Шахаров сондай-ақ округтің әлеуметтік-экономикалық дамуымен танысты.
Бүгінде Темірбек Жүргенов ауылдық округінде 7,9 мыңға жуық тұрғын бар. Мұнда 33 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 71 шаруа қожалығы, 63 дүкен және 417 жеке кәсіпкер жұмыс істейді.
Бұдан кейін Асхат Шахаров Әйтеке би аудандық ауруханасын да аралады. Мұнда амбулаторлық деңгейде науқастарды қабылдау тұрақты түрде жүргізіліп келеді.
Биылғы жеті айда 170 сәби дүниеге келген, нәресте өлімі тіркелмеген. Инфрақұрылымдық жұмыстар да назардан тыс қалмады. 2024 жылы «Ауыл — ел бесігі» бағдарламасы аясында аудандық аурухананың шатыры мен қасбеті жаңартылды. Медициналық техникалық базаны жаңарту мақсатында былтыр облыстық бюджет есебінен екі санитарлық автокөлік сатып алынды.
Аурухана қызметкерлерімен кездескен облыс әкімі Президент Жолдауында айтылған жасанды интеллектіні өңірдің медицина саласына енгізіп, цифрландыруға толық көшу жұмыстарын жеделдету керектігін жеткізді.
Данагүл ҚАЗИХАН.