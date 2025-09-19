Ауыл өмірі жақсарып келеді
Кеше облыс әкімі Асхат Шахаров жұмыс сапарымен Хромтау ауданына барды.
Өңір басшысының ауданға жасаған сапары Тасөткел ауылынан басталды. Мұнда әлеуметтік нысандарды аралап, жергілікті тұрғындармен кездесті.
Тасөткел — Хромтау ауданының шалғай ауылдарының бірі. Ақтөбе қаласынан 220 шақырым, ал Хромтау қаласынан 130 шақырым қашықтықта орналасқан. Ауылдық округке орталығы Тасөткелмен қатар, Ақбұлақ және Ақтасты ауылдары да қарайды. Ауылдық округтің халқы шамамен — 500 адам. Ал Тасөткел ауылында 296 адам тұрады.
Жөнделген клуб, жайлы саябақ
Былтыр Тасөткелде жаңа медициналықпунктсалынды. Бұл мекеме ауыл округі тұрғындарына қызмет көрсетеді. Бас дәрігер Лариса Қасымова мен медбике Қуанышгүл Дүйсенбекова әкімге жұмыс кабинеттерін көрсетіп, қолжетімді медициналық көмек түрлері мен болашақта көрсетілетін қызметтерді кеңейту жоспарлары туралы айтып берді.
Бұдан соң Асхат Шахаров ауылдағы клуб пен саябақ аумағын аралады. Клуб ғимараты 1961 жылы салынған, 140 орынға арналған. Биыл мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Есік-терезелері ауыстырылып, жаңа жылыту радиаторлары орнатылды, ішкі әрлеу жұмысы жүргізіліп, аумақ жарықтандырылды. Ғимарат мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бейімделген. Саябақта да абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, жаңа орындықтар мен жарықшамдары орнатылып, жас көшеттер егілді.
Клубта облыс әкімі жергілікті тұрғындармен кездесті. Ауыл тұрғындары қазіргі таңда мұнда халыққа өмір сүру жайлы екенін айтты. Олардың айтуынша, жаңа медпункт кең әрі жайлы, клуб таза, мерекелік іс-шаралар осында өтеді. Сондай-ақтабиғат аясында демалып, балалармен ойнауға қолайлы әдемі саябақ пайда болғанын да олар зор қуанышпен жеткізді.
Кездесуде ауыл ақсақалы Бақытберген Байсейітов облыс әкіміне ауылдың жыл сайын дамып, тұрғындардың өзекті мәселелері шешімін тауып жатқанын айтты. Ол өткен 13 жылда облыс әкімдері Тасөткелге бар болғаны екі рет келгенін атап өтті. Бүгінгі кездесу — соның екіншісі. Сонымен қатар ақсақал Хромтау ауданы басшылығы ауыл тұрғындарының мәселелерінен жақсы хабардар екенін және өтініштерге жедел әрекет етіп отырғанын да жеткізді.
Ауыл тұрғындарының пікірін тыңдаған Асхат Шахаров мұнда халыққа өмір сүруге қолайлы жағдай жасалғанын атап өтіп, өзі де Тасөткелге көшіп келуге қарсы еместігін айтты.
Тасөткел мектебі кеңейтіледі
Жергілікті халықпен кездесуден кейін облыс әкімі ауылдағы 105 оқушы білім алатын орта мектепке барды. Мектепте 8 оқу кабинеті бар. Оның ішінде химия және биология пәндеріне арналған арнайы кабинеттер, спортзал, кітапхана, 16 орындық асхана және екі медицина бөлмесі жабдықталған. Әкім ұстаздар мен оқушылармен тілдесіп, оқу жағдайымен танысты, білім беру инфрақұрылымын әрі қарай дамыту қажеттігін атап өтті. Кездесу барысында мұғалімдер мектептің 60 орынға ғана есептелгенін, бірақ қазір екі есеге жуық артық бала оқып жатқанын айтып, қосымша ғимарат салуға көмек сұрады. Қазіргі таңда жобалық-сметалық құжаттама дайындалып, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Асхат Шахаров тиісті орган өкілдеріне сараптама аяқталған соң құрылысқа дереу кірісуді тапсырды. Сонымен қатар облыс әкімі медициналық пункттің қызмет сапасын жақсарту, клуб пен саябақты күтіп ұстау, сондай-ақ білім беру инфрақұрылымын дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді.
— Біздің ең басты мақсатымыз — елдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау. Өйткені бұл — әрбір азаматтың әл-ауқатының негізі. Президенттің тапсырмасына сәйкес ауылдарда тұрғындарға жайлы жағдай жасау жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Осындай жұмыстардың айқын көрінісін Тасөткел ауылынан көруге болады. Бүгінде мұнда бірқатар әлеуметтік нысан жөнделіп, өмір сүруге қолайлы жағдайлар жасалды. Әрине, ауылда мәселелер де бар. Біз оларды кезең-кезеңімен, жүйелі түрде шешеміз. Біз білім беру саласын дамытуға әрдайым ерекше мән береміз. Ұстаздар қауымы мектептің толып кеткенін орынды көтерді. Сондықтан жаңа оқу корпусын салу алдағы уақыттағы басты басымдықтардың бірі болмақ. Біздің ең басты міндетіміз — әлеуметтік нысандардың жұмысын жақсартып, ауылдағы медицина, білім беру мен тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізуге жағдай жасау. Тасөткелде әрбір отбасы өзін жайлы сезініп, болашағына сеніммен қарауы үшін барлық мүмкіндікті жасап жатырмыз, — деді өңір басшысы.
Жаңарған жолдар мен жаңа нысандар
Өңір басшысы Тасөткел ауылынан кейін Бөгетсайға барып, жаңадан салынған кіреберіс көпір өткелін көрді. Сонымен қатар ауылдың 100 жылдығына орай салынып жатқан саябақ пен футбол стадионының құрылысымен танысты.
Сапар барысында облыс әкімі Қызылсу ауылындағы мәдениет үйін жөндеу, медицина пункті мен орта мектептің, сондай-ақ денешынықтыру-сауықтыру кешенінің жұмысымен танысты.
Асхат Шахаров Хромтау қаласындағы ағайынды Жұбановтар көшесіндегі жаяу жүргіншілер аймағына жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстарын көрді. Сонымен қатар №4 орта мектептегі күрделі жөндеу барысын бағамдады.
Сапар соңында облыс әкімі халықаралық маңызы бар М-32 (Самара-Шымкент) автожолының Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын учаскесінде (763-1025 км, 791-819 км) жүргізіліп жатқан қайта жаңарту жұмыстарының барысымен танысты.
Арайлым НҰРБАЕВА.