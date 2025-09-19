Ел абыройын асқақтатқан Бағыжан
Бәрекелді!
EuroSkills Herning 2025 — кәсіби шеберліктің IX Еуропалық чемпионатында Қазақстан ұлттық құрамасы ел тарихынд аалғаш рет 7 «Үздік медальон» (Medallion for Excellence) иеленіп, тарихи рекорд орнатты. Сол 7 үздіктің бірі — ақтөбелік Бағыжан Қойшыбаев. Ел намысын қорғаған Бағыжанға өңірдегі барлық колледж қызметкерлері құрмет көрсетті.
Салтанатты іс-шараға облыс, қала мәслихаттарының депутаттары, облыстық білім басқармасының, облыстық жастар ресурстық орталығының басшылары, колледждердің оқытушылары, студенттер жиналды.
Алдымен сөз алған облыстық мәслихат депутаты, Ауған соғысының ардагері Марат Қойлыбаев Еуропа төрінде Қазақ елінің мерейін өсіріп, мәртебесін арттырған ел құрамасының, соның ішінде Бағыжанның жеңісін Жұмысшы мамандықтар жылындағы елге жасалған тарту деп бағалады. Он жылға жуық уақыттан бері ұйымдастырылып келе жатқан чемпионат тарихында ел құрамасы алғаш рет үлкен жетістікке жетіп отыр.
— Адамның есімі оның өмірі мен тағдырына әсер ететіні рас. Бағыжанның бағы жанды. Бұл— тек бір адамның, бір ұстаздың, бір колледждің, бір облыстың ғана жеңісі емес, күллі қазақ елінің абыройы, — деді Марат Қойлыбаев.
Жиында облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Дина Жаманбаева да сөз алып, Бағыжан мен оның ұстаздарына жылы лебізін, ыстық ықыласын жеткізді.
— Чемпионат тарихына тоқталсақ, WorldSkills Aktobe өңірлік чемпионаты бұдан тура 10 жыл бұрын ұйымдастырылған еді. Бағыжанымыздың EuroSkills чемпионатындағы жеңісі — осы 10 жылдағы жұмыстың жемісі. Бұл—ұстаздарымыздың шәкірттерге халықаралық деңгейдегі дағдыларды меңгерте білуінің айқын көрінісі. Расында, бұл жеңіс Ақтөбе өңірі жастарының кәсіби дайындығы мен қазақстандық колледждердің халықаралық деңгейдегі әлеуетін дәлелдеп берді, — деді Дина Жаманбаева.
Бағыжан Қойшыбаев Данияның Хернинг қаласында өткен сайыста «Графикалық дизайн» құзыреттілігі бойынша бақ сынаған.
—Чемпионатқа 32 елден 600-ге жуық жас қатысты. Чемпионат талабы— қатысушының жасы 25-ке дейін болуға тиіс. Біздің елдің құрамасы 25 құзыреттілік бойынша сынға түсті. Оның арасында графикалық дизайн, веб-технологиялар, мехатроника, инженерлік CAD дизайн, дәнекерлеу технологиясы және мейрамхана сервисі секілді бағыттар бар. Мен графикалық дизайн бойынша бақ сынадым. Жарыс тартысты өтті. Бұл менің ғана жеңісім емес, осы деңгейге көтерген ұстаздарымның еңбегінің жемісі. Орайы келгенде ұстаздарыма, колледж ұжымына алғыс білдіремін, — дейді Бағыжан Қойшыбаев.
EuroSkills—WorldSkills қозғалысы аясында өткізілетін Еуропадағы жас мамандарға арналған ең ірі чемпионат. Басты мақсаты—кадрларды даярлау саласындағы заман талабына сай стандарттар мен жетістіктерді көрсету. Биылғы чемпионат Солтүстік Еуропадағы ең ірі көрме орталықтарының бірі MCH Messecenter Herning алаңында өтті.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.