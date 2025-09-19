Көне қоныстың елеулі күні
Өткен аптада Ырғыздың іргетасы қаланғанына 180 жыл толуына орай аудан орталығында үлкен іс-шаралар ұйымдастырылды. Осы өлкеде туып-өскен белгілі азаматтар мен ел жанашырлары бас қосқан дүбірлі той жоғары деңгейде өтті. Іс-шараға облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева, облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев, Алматы, Астана қалаларынан, Қостанай, Қызылорда облыстарынан, сондай-ақ облыс аудандарынан делегациялар келіп қатысты.
Таланттылардың өнер мерекесі
Дүбірлі тойға келген қонақтар алғашқы күні ауданның брендіне айналған, облыстағы жас таланттардың танылуына мүмкіндік беретін «Аймақты әнмен тербетіп…» атты республикалық өнер байқауын тамашалады. Биыл бұл байқауға Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарынан және Астана қаласынан 25 өнерпаз келіп, бақ сынасты. Олар эстрада және дәстүрлі ән жанры бойынша өнер көрсетті.
Шараны ұйымдастырушы аудандық мәдениет және тілдерді дамыту, денешынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Жанат Еріктің айтуынша, «Аймақты әнмен тербетіп…» атты өнер мерекесі биыл өңірде жиырма алтыншы рет өткізіліп отыр.
— Осынау әр аймақтағы үмітін үкілеген талантты жастардың басын қосқан дәстүрлі өнер додасы өз бастауын 1997 жылдан алады. Сол тұста елімізде экономикалық тұрақсыздық орын алып, кейбір мәдениет ошақтары жабылып, өнер адамдары да қиыншылықты бастан кешіргені белгілі. Сондай сындарлы сәтте ауданымызда елді рухани серпілту мақсатында аталған өнер байқауы алғаш рет ұйымдастырылған. Осы шара арқылы халқымыздың дәстүрлі әндерін кеңінен насихаттау, ел ішіндегі жас таланттарға қолдау көрсету мақсаты көзделген. Осылайша өнер байқауы сәтті өтіп, ел мен елдің араласуына, мәдени байланыстардың жандануына жол ашылды.«Аймақты әнмен тербетіп…» өнер мерекесі биыл да өз дәстүрінен жаңылған жоқ. Ырғыздың 180 жылдық мерейтойына орай ерекше форматта өткізіліп отыр, — дейді бөлім басшысы.
Екі күнге созылған өнер додасында дәстүрлі ән жанры бойынша бас жүлдені мәртөктік
Аяжан Шынберген жеңіп алса, І орынды Қызылорда облысы Қазалы ауданынан келген өнерпаз Жанболат Өмірзақ иеленді. Ал ІІ және ІІІ орын Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданынан қатысқан Жансая Сәрсенбаева мен қызылордалық Қуаныш Алғазиевке бұйырды. Эстрада жанры бойынша бас жүлдені Атырау облысы Индер ауданынан келген Мұратбек Жұмашев жеңіп алса, І орынға Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынан қатысқан Азамат Амангелді ие болды. ІІ орын мұғалжарлық Алан Оспанғалиға бұйырса, ІІІ орын Байғанин ауданының намысын қорғаған Ақторғын Есболаеваға берілді.
Фестиваль аясында ауыл тұрғындарына арналған лотерея ойындары және ауылшаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды.
Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда…
Мерейтойлық шараның екінші күнінде Ырғыз ауылының шетінде ипподромда аламан бәйге және қазақ күресінен палуандар арасында сайыс өтті. Аламан бәйгеде шабандоздар 7 айналым бойынша 28 шақырым қашықтықта өзара сынға түсті. Додаға барлығы 21 сәйгүлік түсті.
Бәйге тартысты өтті. Ипподромға жиналған жұртшылық сайысты соңына дейін тапжылмай тұрып тамашалады. Нәтижесінде Шалқар ауданынан қатысқан тұлпар Арғымақ
(шабандозы — Сұлтан Назарқұлов) жеңіске жетіп, 1 млн теңгенің сертификатына ие болса, ІІ орынды Жел атты жүйрігімен Қазалы ауданынан келген Рамазан Нұрғабыл мен Көгершін атты тұлпарымен шалқарлық Сартай Орынбасаров өзара бөлісті. Оларға 500 мың теңгенің сертификаты табысталды. Ал ІІІ орын шалқарлық Мирас Сайлауғалиға (Тұлпары — Ақбақай) бұйырды. Ол 300 мың теңге жүлде алды.
Сонымен қатар дүбірлі той аясында боз кілемде әр өңірден келген палуандар белдесіп, тартысты ойын көрсетті. Сайыстың нәтижесінде І орынды торғайлық Бекзат Жақсылықов, ІІ орынды аралдық Ринат Тоғысов, ІІІ орынды торғайлық Ерқанат Рыздық еншіледі.
Қазақ күресінің бірінші орын иегеріне тайлақ, екінші орын иегеріне тай және үшінші орынды иеленген палуанға сиыр берілді. Осылайша ауданның 180 жылдық мерейтойында ұйымдастырылған спорттық шаралар ырғыздықтар мен мәртебелі меймандарға ерекше көңіл күй сыйлады.Ең бастысы, дүбірлі той елді береке-бірлікке ұйыстыра алды.
Таным мен тағылым тоғысқан кеш
Түстен кейін аудандық «Арай» Мәдениет үйінде ғылыми-танымдық конференция өтті.
Алдымен конференцияға қатысушылар мәдениет үйінің фойесінде өлкенің шежіресін, тарихи тұлғаларын және ауданның тыныс-тіршілігін сипаттайтын көрмені тамашалады.
Шараны облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев ашып, облыс басшысы Асхат Шахаровтың құттықтауын жеткізді.
— Қасиетті де қастерлі өлке — Ырғыз ауданының 180 жылдық мерейтойы құтты болсын! Ырғыздың тарихы терең, ел тағдырымен тығыз байланысты. Әкімшілік бекініс ретінде 1845 жылы құрылса да, бұл өлкенің шежіресі одан әріде жатыр. Бұл жерді сан ғасыр бұрын сақ пен ғұн, кейін түркі тайпалары мекендеген. Кенесары ханның Ұлт-азаттық күресі, Амангелді Имановтың қозғалысы — барлығы осы өңірмен байланысты. Кеңес дәуірінде де, тәуелсіздік жылдарында да Ырғыз еңбек пен ерліктің үлгісін көрсетті. Көрнекті мемлекет қайраткері — Ұзақбай Құлымбетов пен қазақ өнерінің майталманы Темірбек Жүргеновтің Ырғыз топырағында дүниеге келіп, ел тарихында өшпес із қалдыруы — үлкен абырой, ұрпаққа үлгі боларлық тарих. Бүгінгі айтулы мерекеде осы тұлғалардың ізін жалғап, халықтың құрметіне бөленіп жүрген Ұзақбай Құлымбетовтің қызы Орынша апайымыздың ортамызда болуы — біз үшін үлкен мәртебе әрі тарихи сабақтастық, — деген олсоңғы үш жылда Ырғыз ауданы көлемінде ауқымды әрі оң өзгерістер жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.
Оның айтуынша, ауданға 40 млрд теңгеге жуық инвестиция тартылып, 12 млрд теңге көлемінде құрылыс жұмыстары жүргізілген. Жаңа әлеуметтік нысандар бой көтеріп, жолдар мен инфрақұрылым жаңартылған, ауыл шаруашылығы мен шағын бизнес саласы қарқынды дамып, халықтың тұрмыс деңгейі мен өмір сапасы артқан. Газ тарту мәселесі де кезең-кезеңімен шешімін тауып, соңғы үш жылда Нұра, Аманкөл, Жарма ауылдарына табиғи газ жеткізілген.
— Жуырда жариялаған Жолдауында Президентіміз Үкіметке Астанадан Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне тура шығатын автокөлік жолының құрылысын бастауды тапсырды. Бұл бастама — тек инфрақұрылым емес, Ырғыз ауданының дамуына да жаңа серпін береді, — деді Асылбек Есенбаев.
Мұнан соң тарих ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры Светлана Смағұлова, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің кафедра меңгерушісі, философия ғылымдарының кандидаты Үмбетқан Сәрсембин Ырғыздың тарихына қатысты баяндама жасаса, Алматы қаласынан мерейтойға арнайы келген мемлекет қайраткері Ұзақбай Құлымбетовтің қызы, Ырғыз ауданының құрметті азаматы Орынша Қарабалина жиналғандарға жүрекжарды лебізін жеткізді.
—ӘкемҰзақбай Құлымбетовтің өмірі қысқа болды. Алайда ол ел жадында қалатындай мемлекетке көп еңбек сіңірді. Ұзақбай Құлымбетовті тарихшы ретінде Қазақ мемлекетінің негізін қалаған тұлға деп айта аламын. Мен әкемнің еңбегін көп зерттедім. Зерттей, зерделей келе, осындай ой түйдім. 1933-1939 жылдарықазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы қызметін атқарды.Сол кезде Ұзақбай Құлымбетов ел тарихында бірінші рет Қазақстандағы өндірісті тізімге алды. Ол республикадағы өнеркәсіптің қалыптасуына, Түрксіб теміржол құрылысының салынуына, екі жылдық мұғалімдер институтының алты облыста ашылуына тікелей араласты. Сондай-ақ ол — еліміздің алғашқы картасын жасаған адам. Әкем өте мінезді адам болған. Ол кісі ешкімді мойындамаған. Міне, осындай кісіден тараған ұрпақ, мына біз, бүгін туған жердің топырағында жерлестермен кездесіп, мәре-сәре болып жатырмыз. Бұл да бір үлкен қуаныш дер едім. Сондықтан осындай іс-шара ұйымдастырған азаматтарға алғысым шексіз, — деді ол.
Сондай-ақ басқосуда педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қуандық Ералин, Қызылорда облыстық мәслихатының депутаты, ішкі істер органдарының құрметті қызметкері, полиция полковнигі Әмірбек Шаймағамбетов, өлкетанушы Бекарыстан Мырзабай, Ұлттық қорғаныс университеті «Қарулы күштері Бас штабы академиясы» мемлекеттік әскери басқару кафедрасының доценті, полковник Қайрат Мұғалов, т.б. сөз сөйледі.
Конференция соңында облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева мен Орынша Қарабалина биыл толықтырылып, қайта шығарылған «Ырғыз» энциклопедиясының тұсауын кесті.
Шараны қорытындылаған аудан әкімі Нұрлан Қызбергенов алыстан арнайы келген қонақтарға алғысын айтып, Ырғызда туып-өсіп, осы өлкенің дамуына үлес қосқан бір топ азаматқа мерейтойлық медаль табыстады.
—Ырғыз — қойнауы шежіреге тұнған, дәуірмен бірге жаңғырған, бүгінде уақыт талабына сай жедел қарқынмен дамып келе жатқан қастерлі мекен. Бұл ырғыздықтардың ересен еңбегі мен айрандай ұйыған ауызбіршілігінің арқасы деп білемін.Ырғыздың тарихына келсек, бұл жерде Шахмұрат Құлыбеков пен Ыбырай Алтынсарин сынды асыл перзенттер қазақ балаларының еуропаша білім алуына жол ашты. Әрине, оны патшалық әкімшіліктің саясатымен жүргізгені де белгілі, бірақ олардың ең басты мақсаты қазақтарды сауаттандыру болғаны сөзсіз. Бұл игілікті іс кейін өз жемісін беріп, Ырғыздан Ұзақбай Құлымбетов, Темірбек Жүргенов, Бәймен Алманов, Телжан Шонанов, Тел Жаманмұрынов, тағы басқа да барша қазаққа танымал азаматтар шықты.
Жалпы, бұл мерейтойдың тұжырымдамасы— тарихымызды қайта жаңғырту және ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру. Сондықтан осы шараға келіп, туған жердің тойына үлес қосқан барша азаматқа ризашылығымды білдіремін, — деді аудан әкімі.
Еңбек адамына құрмет
Мерейтойлық шаралар аясында облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева мен «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры, Қазақстан Журналистер одағы облыстық ұйымының төрағасы Раукен Отыншин «жұмысшы мамандықтары жылы» аясында кезінде ауданда әр салада жемісті жұмыс істеп, бүгінде зейнетке шыққан еңбек ардагерлері Қуаныш Күшеновтің, Базаргүл Қожантаеваның, сондай-ақжұмысшылар отбасы Нұралиндердің шаңырағына барды.
Ырғыз ауылының тұрғыны, еңбек ардагері Қуаныш Күшенов ұзақ жылдар әуежайда жұмыс істесе, Базаргүл Қожантаева тракторист болып ауданның ауыл шаруашылығы саласына сүбелі үлес қосқан. Ал Нұралиндер отбасының отағасы Амандық Нұралин «Арай» мәдениет үйінде 20 жылдан бері жүргізуші болып жұмыс істейді. Зайыбы Разия Қожақова — «Балапан» бөбекжай-балабақшасында шаруашылық жөніндегі меңгеруші.
Облыстық мәслихат төрағасы адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар әрқашан құрметке лайық екенін жеткізіп, еңбек адамдарына сый-құрмет көрсетіп, иығына шапан жапса, Раукен Отыншин Қуаныш Күшенов пен Амандық Нұралинге «Ақтөбе» газетінебір жылға тегін жазылуға сертификат табыстады.
Осылайша Ырғызда өткен дүбірлі той көптің басын қосқан тағылымды шара ретінде жұрт жадында қалды.
Данагүл ҚАЗИХАН.