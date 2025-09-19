Жылыту маусымы жақындап қалды
Ақтөбеде жылыту маусымына дайындық жұмысы пысықталды. «Aqtobe su-energy group» акционерлік қоғамы қала бойынша 6,2 шақырым жылу желісін жөндеуден өткізді. Қазір жаз бойы жүргізіліп жатқан жұмыстар аяқталу сатысында. Соның бірі — Қарасай батыр көшесіндегі ескірген жылу құбырларын жаңасына ауыстыру.
Аталған учаскеде болған қала әкімі Азамат Бекетке «Aqtobe su-energy group» АҚ басшылығы жұмыстың аяқталғанын, енді тек жаңаланған құбырды гидравликалық сынақтан өткізу қалып тұрғанын жеткізді.
ؙ— Ұзындығы 710 метр болатын жылу желісіне реконструкция жасалды. Бұл желі арқылы ескі қалаға, Теміржол вокзалы аумағындағы үйлерге жылу беріледі. Құбыр 40 жыл бұрын салынған, әбден тозығы жетіп ескірген. Біз диаметрі530 миллиметр болған ескі құбырдың орнына жылу ұстау қабілеті жоғары, диаметрі 610 миллиметр болатын жаңа құбыр орнаттық. 15 қыркүйек күні жаңа құбырлар сынақтан өткізілді, — деді бас инженердің орынбасары Жанболат Сарманов.
Қала әкімі құбыр алмастыру мақсатында қазылған орындарды толығымен қайта қалпына келтіру жұмыстарына жіті мән беруді тапсырды.
— Қала тұрғындарының наразылығын туғызатын басты мәселенің бірі — қазылған орындарды қалпына келтіру жұмыстарының сапалы орындалмауы. Сіздердің жұмыстарыңыздан кейін асфальт жабындысы түсіп кететін жағдай жиі кездеседі. Сондықтан қазылған орындарды абаттандыру шараларының сапасына мән беріңіздер. Оған жаңа құбырды сынақтан өткізу аяқталған соң бірден кірісу керек, — деп атап өтті қала әкімі Азамат Бекет.
А.САЙЛАУҚЫЗЫ.