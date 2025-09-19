Заңсыз қоқыстың зардабы
Өңірде заңсыз төгілген 108 қоқыс алаңы анықталды. Осы уақытқа дейін оның 39-ы тазартылды. Экологтар мен полицейлер бірлесіп, рейдтік шараларды жалғастырып жатыр. Кезекті шара Сазды елді мекенінің аумағында орналасқан ескі құм карьерінде өтті.
Бұл жердегі қоқыс былтыр ғана тазартылған. Экология департаменті жергілікті атқарушы органдарға тазалық жұмысын жүргізу туралы тапсырма берді. Дегенмен тұрмыстық қалдықтарды арнайы белгіленбеген жерге тастап кететіндерді ұстау оңайға соқпай тұр. Сондықтан мамандар қала әкімдігіне мұндай орындарға бақылау бейнекамераларын орнату жөнінде ұсыныс тастаған.
— Апта сайын әр инспектор полициямен бірлесіп, рейд жүргізіп келеміз. Өкінішке қарай, заңбұзушылыққа жол беріп отырған тұлғалар әзірге анықталмай отыр. Экологиялық кодекстің 365-бабының 4-тармағына сәйкес коммуналдық қалдықтарды басқару саясатын облыстық маңызы бар қаланың, ауданның жергілікті атқарушы органы жүзеге асырады. Заңсыз жерге қоқыс шығарғаны және тасымалдағаны үшін жеке тұлғаларға 40-50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған.
Егер сіз қандай да бір экологиялық құқықбұзушылыққа куә болсаңыз,оған бейжай қарамай,міндетті түрде 102 қызметіне қоңырау шалуыңыз сұралады. Экология департаментінің жауапты тұлғасының нөміріне де хабарлауыңызға болады (87016448958). Міндетті түрде дәлелді құжаттарыңыз болуы керек. Әсіресе фотосуреттер, бейнетаспалар болғаны дұрыс. Бұл тұрмыстық қалдықтарды белгіленбеген жерге тастап кететіндерге тосқауыл болмақ, — дейдіоблыстық экология департаментінің бас маманы, мемлекеттік экологиялық инспектор Гүлжайнар Әбдірахманова.
Ал экология департаментінің мамандары болса «Таза Қазақстан» акциясы аясында анықтау жұмысын жалғастыра бермек. Оған сіз бен біз де үлес қоса аламыз. Соңғы рейдтік шаралар нәтижесінде қала аумағында 75 заңсыз төгілген қоқыс алаңы анықталып, оның 17-сіне тазалық жұмыстары жүргізілді.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.