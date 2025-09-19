Жол ережесін жаяулар көп бұзады
Өңірде 12-14 қыркүйек аралығында «Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтті. Іс-шара барысында құқықбұзушылықтың алдын алу, халық көп шоғырланатын орындарды тексеру, заңнамалардың сақталуын бақылау жұмыстары жүргізілді.
Қалалық полиция басқармасының бастығы Әсет Қалиевтің айтуынша, үш күндік жедел-профилактикалық іс-шарасы нәтижесінде 64 қылмыс тіркелді.
— Құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында профилактикалық іс-шаралар жиі ұйымдастырылады. Іс-шара барысында тәртіп сақшылары қоғамдық орындарды тексерді. Жол ережесін бұзған жаяу жүргізшілерге де ескерту берілді. Іздеуде жүрген екі қылмыскер ұсталды. Заңсыз есірткі және суық қару сақтау деректері бойынша 50 адам жауапқа тартылды. Рейдтік іс-шаралар нәтижесінде 900 әкімшілік құқықбұзушылық дереканықталды. Оның ішінде ұсақ бұзақылық бойынша — 35, қоғамдық орындарға мас күйінде келу немесе спирттік ішімдік ішу — 160, құжатсыз немесе тіркеусіз тұру — 165, кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңсыз жүруі бойынша 105 әкімшілік құқықбұзушылық оқиғасы тіркелді, — дейді басқарма бастығы.
Жол қозғалысы ережесін бұзудың 339 дерегі анықталды, оның ішінде мас күйде автокөлік басқару бойынша — 16, жүргізуші куәлігінсіз көлік жүргізу — 13, қарсы қозғалыс жолағына шығу — 23, жаяу жүргіншілерге жол бермеу бойынша 79 дерек тіркелді. Сонымен қатар жол қозғалысы ережесін бұзған 208 жаяу жүргінші жауапкершілікке тартылды. Бұл көлік жүргізушілер жасаған бұзушылықтар санынан (131) едәуір көп.
Құқықтық тәртіп — әр азаматтың ортақ міндеті. Осы орайда полиция департаменті барлық азаматтар мен жол қозғалысына қатысушыларды қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады.
Айта кетейік, бұдан бөлек полиция басқармасының ұйымдастыруымен қолға алынған азаматтық қару иелерін тексеруге бағытталған рейдтік іс-шара күшейтілді. Қару сақтау талабын бұзу дерегі анықталған жағдайдақолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шара қабылданады.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.