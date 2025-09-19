Жастарға тегін медициналық кеңес берді
Отбасы күніне орай №6 қалалық емхананың жанынан ашылған «Жасдәурен» жастар денсаулық орталығының мамандары жастарға тегін медициналық кеңес берді. Орталық мамандары Ш.Берсиев атындағы жоғары аграрлық-техникалық, Ақтөбе құрылыс-техникалық және автожол колледждеріне арнайы барып, білім алушылармен кездесті.
Кездесу барысында орталық мамандары жастарға отбасы құндылығы, оның қоғамдағы рөлі және әрбір азаматтың отбасын сақтаудағы жауапкершілігі туралыәңгіме өрбітіп, өзара пікір алмасты.
— Іс-шараның басты мақсаты — қала тұрғындарын салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Кездесу барысында «Жасдәурен» жастар денсаулық орталығының мамандары білім алушыларға орталықтың жұмысы туралы баяндады. Жастарды тегін медициналық көмек алудың алғышарттарымен таныстырды. Өз кезегінде білім алушылар психолог, акушер-гинеколог сияқты мамандардың көмегіне жүгініп, көкейкесті сұрақтарына жауап ала алды. Білім алушыларға акушер-гинеколог Салтанат Мұқамбет, психолог Әсем Әлиева, жалпы тәжірибелі дәрігер Азиза Көлбаева сияқты мамандарымыз кеңес берді. Алдағы уақытта Ашық есік күндерін жиі ұйымдастыратын боламыз, — дейді№6 қалалық емхананың алдын алу және әлеуметтік-психологиялық бөлімінің аға мейірбикесі, «Жасдәурен» жастар денсаулық орталығының үйлестірушісі Бағдагүл Ділманова.
Кездесу барысында жиналғандар дәрігерден кеңес алып қана қоймай, мақал-мәтелді жатқа айтудан өзара сайысып, тапқырлық танытты. «1 отбасы — 1 мақал» сайысында мақал-мәтелді дөп тапқан ойыншыларға бауырсақ таратылып, кәдесый үлестірілді. Бірлік пен ынтымақты нығайтуға бағытталған бұл шара жалғасын табады.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.