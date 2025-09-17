«Таза Қазақстан»

«Бұлақ көрсең, көзін аш…»

17 Қыркүйек 2025
Қарғалы ауданында «Таза Қазақстан» акциясы аясында экологиялық акциялар жиі ұйымдастырылып тұрады. Сондай тазалық іс-шарасы Қосестек ауылында өтті.

Amanat партиясының аудандық филиалының қолдауымен өткен «Таза бұлақ» акциясына оқушылар, студенттер және ерікті жастар қатысты. Олар белгіленген аумақты күл-қоқыстан тазалап, абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Өзен маңындағы тұрмыстық қалдықтарды жинап, арықтарды тазалады.
Аудандық жастар ресурстық орталығының басшысы Мейіржан Жұбанның айтуынша, мұндай бағыттағы жобалар мен акциялар жастардың бойында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға септігін тигізеді.
— Бүгінде жастардың бастамалары арқылы қоғамда, әсіресе жас буын арасында экологиялық сана қалыптасып келеді. Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында экологиялық ағарту ісінің бірыңғай үлгісін енгізуге шақырған-ды. Біз де игі іске бір кісідей атсалысамыз деген сенімдемін, — дейді орталық басшысы.

Ақмарал МҰҚАШЕВА,
Қарғалы ауданы.

17 Қыркүйек 2025
