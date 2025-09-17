Жаңа мектепте кадр тапшы
Мәртөк ауданындағы Хазірет орта мектебінің оқушылары жаңа оқу жылын жаңарған білім ордасында қарсы алды. Мектептің сыртқы қасбеті сайдингпен қапталып, жөндеу жүргізілді. Бұл мақсатқа қазынадан 22 млн теңге қаражат бөлінген.
Хазірет орта мектебінің іргетасы 1967 жылы қаланған. Бүгінде оқу ордасында 60-тан астам оқушы білім алып жатыр. Өскелең ұрпақтың жарқын болашағы үшін 2023 жылы STEM-кабинеті, былтыр математика кабинеті жабдықталған. Кітапхана модернизациядан өткен. Сондай-ақ физика кабинеті де заманауи құрал-жабдықтармен толыққан.
— Биыл 20 миллион теңгеге физика кабинеті жасақталды. Интерактивті тақта, моноблоктар орнатылып, зертханалық жұмыстарға арналған түрлі көрнекіліктер сатып алынды. Заманауи құрал-жабдықтарға қолы жеткен оқушыларымыздан зор үміт күтеміз. Физика пәнінен облыстық, аудандық пәндік олимпиадаларға қатысып, мектебіміздің мерейін асқақтатып жүрген оқушыларымыз да бар. Солардың бірі — Лидия Казаева. Ол — аудандық «Ауыл» олимпиадасының жүлдегері. Бүгінде білім ордасында 27 педагог қызмет етеді. Ендігі мәселе — кадр тапшылығы мен оқушы саны. Мектебімізге география, математика пәнінің мұғалімдері қажет. Ауылға келіп, жұмысқа орналасамын деген жастарды баспанамен қамтамасыз етеміз. Көгілдір отынның келуімен күн тәртібіндегі өзекті мәселелер шешімін табады деген сенім мол, — дейді Хазірет орта мектебінің директоры Өмірғали Жолмұратов.
Ұстаздардың айтуынша, білім ордасына «Көквест», «Березка» сияқты жергілікті шаруа қожалықтары да қарасып, қолдау көрсетеді. Жылыту маусымында отынмен қамтамасыз етеді. Биыл балалардың жайлылығы үшін мектеп ішінен әжетхана да салып берген.
Ақмарал МҰҚАШЕВА,
Мәртөк ауданы.