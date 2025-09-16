Ақтөбенің дәмі ұсынылды
Жәрмеңке
Астанада Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Оған облыстың 12 ауданы және Ақтөбе қаласынан 20-дан астам тауар өндіруші мен қайта өңдеуші кәсіпорын қатысты.
Жәрмеңкенің ашылуына облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Елеуов, ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Асқар Жүсібәлиев арнайы барып, шараның өту барысымен танысты.
Елордалықтар мен қала қонақтарына 73,2 тонна ет, 39 тонна картоп пен көкөніс, 8,9 тонна сүт өнімдері, 24 мың дана жұмыртқа, 3,5 тонна балық, 7,1 тонна шұжық өнімдері, 11 тонна ұн өнімдері, 5 тонна алкогольсіз сусын, 2,4 тонна кондитерлік өнім және 25,5 тонна өзге де өнімдер сатылды. Жалпы көлемі 213,3 тонна өнім жеткізілген.Баға Астана базарларындағы құннан 15-20 пайызға арзан.
— Бүгінгі жәрмеңкеге біз Қарғалы ауданынан келіп отырмыз. Негізінен, ет өнімдерін — жылқы еті, сиыр еті, қой етін әкелдік. Бұдан бөлек картоп және жергілікті кәсіпкерлердің шұжық өнімдері ұсынылды.
Биылғы шара өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Елордада мұндай жәрмеңке дәстүрге айналып келеді. Біз өткен жылы қатыстық, биыл да келдік, алдағы жылдары да келетін боламыз.
Астаналық келушілердің қарасы көп болды. Сатушылар да көңілді, ризашылығын білдірді, — деді Қарғалы ауданы әкімінің орынбасары Бекзат Бадақов.
Өңдеу кәсіпорындары да қалыс қалмады. Олардың қатарында «Айс+» пен «Агрофирма Тау» ЖШС-ларының сүт өнімдері, «Шыңғыс», «Абылай», «Шекшек Ата» қожалықтарының қымыз, шұбат, ешкі сүті, «Жаңа-Әлжан диірмен комбинаты» мен «Рамазан» ЖШС-ларының ұн және макарон өнімдері, «СПК Айбек», «Степное», «Рокос» компанияларының ет консервілері мен шұжық өнімдері, сондай-ақ жылыжай өнімдері мен алкогольсіз сусындар бар.
«Ауыл аманаты» бағдарламасы аясында өңделген өнімдер де сөреге шығарылды.
Келушілерге концерттік бағдарлама ұсынылды.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.