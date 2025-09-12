Қамқорлық кемімейді
Қолдау
Ақтөбе қаласындағы «Қамқорлық» орталығы былтыр күзде пайдалануға берілді. Бүгінде мұнда 1,5-18 жас аралығындағы 100 бала бірінші және екінші ауысымда ем қабылдап жатыр.
Облыс әкімі Асхат Шахаров «Қазақстан халқына» қорының басқарма төрағасы Ләззат Шыңғысбаевамен бірге «Қамқорлық» орталығына барды. Олар балалардыдамытып, оңалтатын, сондай-ақ әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау дағдыларын үйрететін бөлмелерді аралап шықты. Ата-аналармен сөйлесіп, балалар мен жасөспірімдердің орталыққа келгенге дейінгі және кейінгі жағдайын білді.
Олардың айтуынша, өзгеріс байқалады, әсіресе балалардың сөйлеу, өздігінен әрекет ету және басқа адамдармен қарым-қатынас жасау дағдысы айтарлықтай жақсарған. Кейбір ата-аналар тіпті балаларының мектепке бейімделіп, жаңа білімді тез қабылдай бастағанын атап өтті.
Асхат Шахаров орталық қызметкерлерінің еңбегіне жоғары баға беріп, бұл бағыттағы жұмысты одан әрі жандандыру қажет екенін айтты.
Бұл орталық облыс әкімдігінің қолдауымен құрылды: ғимарат беріліп, аутизмі бар балалардың қажеттілігі ескеріліп, бірегей дизайн-тұжырымдамаға сәйкес жөндеу жүргізілді. Орталықтың жабдықтары әлемдік стандартқа сәйкес келеді.
Жобаның серіктестері — «Самұрық-Қазына» және «Қазақстан халқына» қоры толықтай қаржыландырып, орталықтың талапқа сай жұмыс істеуіне жағдай жасады.
Н.ДАБЫЛ.