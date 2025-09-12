Тіл жанашырлары бас қосты
Семинар
Облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен «Тілім менің — баға жетпес байлығым» атты республикалық семинар-кеңес өтті. Онда көрнекі ақпарат пен жарнама маңдайшасында, сот, жасанды интеллект пен медиа саласында мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мәселесі талқыланды. Сондай-ақ балаларға арналған қазақша цифрлық жобалар мен жаңа бастамалар түсіндірілді.
Басқосуда еліміздің әр өңірінен келген тіл жанашырлары баяндама жасап, өз пікірлерін ортаға салды. Биыл Мемлекет басшысының тапсырмасымен елімізде тұңғыш рет «Қазақ тілінің сөздік қоры» атты ұлттық жоба бастау алмақ. Осындай маңызды жобалар туралы Астана қаласындағы «Тіл — қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығының атқарушы директоры Лиза Есбосын түсіндірді.
— «Қазақ тілінің сөздік қоры» ұлттық жобасы төрт бөліктен тұрады. Мұнда Қазақстандағы академиялық сөздіктен бастап, салалық сөздіктерге дейін бір жүйеге топтастырылды. Сондай-ақ қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры, терминологиясы енгізілді.
Қазір цифрландыру кезеңі. Жасанды интеллект дәуіріне қадам бастық. Ал жасанды интеллектінің негізгі өзегі — тіл. Бұл туралы Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында да атап өтті. Осыған байланысты «Тіл — қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы кешенді жұмыстарды бастап кетті. Оның ішінде қазақ тілін үйретуге арналған «Тіл — қазына» дауыстық көмекші құралы, балалар мен жасөспірімдердің қызығушылығын оятатын, интерактивті білім мен ойын элементтері ұштасқан «Steppe Games» жобасы, қазақ терминологиясын біріздендіруге байланысты шетел терминдерінің бірыңғай автоматты жүйесі әзірленді, — дейді Лиза Есбосын.
Семинарға 70-ке жуық адам қатысты. Облыс аудандарынан келген тіл мамандары да ана тілімізді көркейтуге қатысты маңызды мәселелерді ортаға салды.
Сондай-ақ көрнекі ақпарат пен жарнама мәтіндерінің қатесіз әрі сауатты жазылуы да айтылды. Айта кетейік, жыл басынан бері жүргізілген мониторинг барысында облыстағы 1280 кәсіпкерлік нысан мен 5 мыңға жуық көрнекі ақпарат тексерілген. Нәтижесінде оның 1490-на түзету енгізілген.
Шара соңында Қазақстан халқы тілдері мерекесіне орай бір топ азамат Ғылым және жоғары білім министрлігінің «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін» төсбелгісімен, облыс әкімінің және облыстық тілдерді дамыту басқармасы басшысының Алғыс хаттарымен марапатталды.
Ақбота ҚАЛДЫБЕК.