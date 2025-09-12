Сыйластық пен құрмет — берік отбасының негізі
Отбасы күні
Ақтөбе қаласындағы Неке қию сарайында Отбасы күніне орай ерекше салтанатты шара өтті. Бұл күні отбасын құруға ниет білдірген 5 жас жұбайға ресми түрде неке куәліктері табысталып, құрмет көрсетілді.
Мерекелік іс-шара елімізде 8-14 қыркүйек аралығында өтіп жатқан Отбасы апталығы аясында ұйымдастырылды. Апта шеңберінде әр күнге түрлі тақырып белгіленген. Соның ішінде 9 қыркүйек «Отбасын жоспарлау күні» деп аталды. Осыған орай облыс әкімдігі жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссия мүшелері мен АХАТ бөлімі бірлесе отырып, өмірлік серік таңдап, жаңа өмірге қадам басқан жастарға ерекше құрмет көрсетті.
— Бұл шараны өткізуіміздің басты мақсаты — көрсеткіш қуалап, халықты көптеп жинау емес, ең алдымен, отбасы құндылықтарын насихаттап, жастарды саналы түрде отбасы құруға баулу. Қоғамда бақытты отбасылардың үлесін арттыру — бәрімізге ортақ міндет. Сондықтан мұндай мерекелік шаралармен қатар, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын күшейтіп, әлеуметтік желі арқылы кеңінен насихаттауға шақырамыз, — деді комиссия хатшысы Маржан Қорғанбаева.
Облыс бойынша бұл күні барлығы 23 жұп некеге отыруға өтініш білдірген. Салтанатты шарада Ақтөбе қаласы Астана ауданының әкімі Баянбек Қырықбаев: «Отбасы — қоғамның негізгі тірегі, елдің тұғыры. Алтын той иелерінің өмір жолы — жас отбасылар үшін үлкен өнеге. Жас шаңырақ иелеріне мерейлі, мықты отбасы болуды тілеймін. Мұндай шаралар — ұрпақ сабақтастығының айқын көрінісі, — деп жас отау иелерін құттықтап, неке куәліктерін табыстады.
Бұл күні Қобда ауданынан арнайы келген жас жұбайлар Әлихан Біләл мен Диана Азаматқызы заңды түрде ерлі-зайыпты атанып, неке куәлігін қолына алды.
— Неке қию күнін осындай ерекше датаға — 9 қыркүйекке арнайы таңдап, өтініш қалдырдық. Шаңырақ көтеру — үлкен жауапкершілік. Отбасындағы ең маңызды нәрсе — махаббаттан да биік тұрған сыйластық пен құрмет. Бізді табыстырған — өнер. Екеуміз де Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледждің түлегіміз. Қазіргі таңда Қобда ауданында бірге еңбек етіп келеміз, — деді жас жұбайлар қуанышымен бөлісіп.
Шара барысында тек жас жұбайлар ғана емес, өмірдің талай белесінен бірге өткен ардақты жандар да назардан тыс қалмады. Ұйымдастырушылар ұрпақ сабақтастығына мән беріп, алтынтой иелерін де арнайы шақырды. Жарты ғасырдан астам уақыт бір шаңырақтың астында өмір сүріп келе жатқан ардақты аналар жас келіндерге ақ орамал тағып, батасын берді.
Маржан Қорғанбаеваның айтуынша, Отбасы апталығы 14 қыркүйек күні республикалық челленджмен қорытындыланады. Бұл шарада әр отбасы өздерінің әдемі, естен кетпес сәттерін көпшілікпен бөлісіп, отбасы құндылығын кеңінен насихаттамақ.
— Осы челленджге барша ақтөбелік отбасыларды белсене қатысуға шақырамын. Саналы ата-ана, мықты отбасы — берік қоғамның негізі. Сондықтан аймақта барлық салада — білім, мәдениет, спорт бағытындағы жастармен, ата-аналармен, психологтармен жұмысбелсенді түрде жүргізіліп жатыр, — деді ол.
Салтанатты рәсімде жас отау иелеріне арнайы сый-сияпаттар табысталып, ізгі тілек айтылды.
Арайлым НҰРБАЕВА.