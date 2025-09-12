Тәрбие және жауапкершілік
Отбасы күні
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде «Бақытты отбасы — бақытты ел» республикалық акциясы аясында отбасы құндылықтарын дәріптеу, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, ана мен баланы қорғау бағытында студенттермен кездесу ұйымдастырылды. Іс-шараны облыстық полиция департаменті мен облыс әкімдігі жанындағы әйелдер ісі және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссия бірлесіп өткізді.
Кездесуге комиссия хатшысы Маржан Қорғанбаева, облыстық полиция департаменті жергілікті полиция қызметі бастығының орынбасары, полиция подполковнигі Нұрлыбек Сүйентаев қатысып, жастардың сұрақтарына жауап беріп, ұсыныстарын тыңдады.
— Отбасы күніне орай облыс көлемінде түрлі іс-шара өтіп жатыр. Бұл акцияның басты мақсаты —қоғамда отбасы институтының рөлін күшейту, жастарға отбасылық құндылықтарды сіңіру әрі болашақ аналар мен әкелердің жауапкершілігін арттыру, — деді М.Қорғанбаева.
Жыл басынан бері облыста отбасылық-тұрмыстық жанжалға байланысты 102 нөміріне 3881 қоңырау түскен. Оның 471-і — қайталама қоңырау. Бұл фактілер бойынша учаскелік полиция инспекторлары мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар тарапынан жедел шара қолданылған.
Жәбірленушілерді қорғау мақсатында 1500-ден астам қорғау нұсқамасы берілсе, нұсқаманы бұзу дерегі бойынша сот 1801 құқық бұзушыға әкімшілік жаза тағайындаған. Бұл істер ҚР ӘҚБтК-нің 461-бабы бойынша қаралған.
Сонымен қатаржиында Қылмыстық кодекске енгізілген соңғы өзгерістер аясында жеңіл дене жарақатын салу және ұрып-соғу әрекеті бойынша жауапкершілік күшейтілгені айтылды. Енді мұндай құқықбұзушыларға ерекше талап қойылады. Талап мерзімі 1 айдан 1 жылға дейін созылуы мүмкін.
—Қазіргі таңда облыс бойынша отбасындағы зорлық-зомбылықпен күресетін арнайы 44 штаттық бірлік бар. Бұған дейін оның саны небәрі 15 еді. Қазір барлық ауданда қосымша штат ашылып, 2-3 маманнан бекітілді. Бұл отбасындағы құқықбұзушылықтармен жедел жұмыс істеуге, қоңыраутүскендедереу әрекет етуге мүмкіндік береді,— деді полиция подполковнигі Нұрлыбек Сүйентаев.
Оның айтуынша, биылдың өзінде ерекше талап қойылған 610 адам тіркелген. Қазіргі таңда 220 факт бойынша құқықбұзушыларға нақты шектеу қолданылған.
Кездесу барысында студенттер сұрақ қойып, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, отбасындағы ер мен әйел рөлі, құқықтық жауапкершілік туралы ой бөлісті.
А.АЛТЫБАЕВА.