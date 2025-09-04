Ауыл

Кемердегі кең алаң

4 Қыркүйек 2025
15

Ойыл ауданындағы Кемер ауылында ашық аспан астындағы заманауи футбол алаңы пайдалануға берілді.

Бұл — жастардың спортпен шұғылдануына, салауатты өмір салтын ұстануына және бос уақытын тиімді өткізуіне мол мүмкіндік беретін маңызды нысан. Салтанатты шараға аудан әкімінің орынбасары Мұратбай Айдарбаев, ауыл әкімі Марат Тәжіғалиев, ауыл тұрғындары мен спорт сүйер қауым қатысты.
Шара барысында сөз сөйлеген Мұратбай Айдарбаев жаңа спорт алаңы ауыл жастарының спортқа қызығушылығын арттырып, болашақта өңірімізден мықты футболшылардың шығуына жол ашатынын атап өтті. Алаңның ашылу рәсімі лента қиюмен және ақсақалдың батасымен жалғасты.
Шараға жиналған спортшылар жаңа алаңда алғашқы ойындарын өткізіп, мерекелік көңіл күй сыйлады.
Ел игілігіне берілген жаңа нысан ауданымыздың спорт инфрақұрылымын дамыту жолындағы тағы бір қадам деп білеміз.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл ауданы.

4 Қыркүйек 2025
15

