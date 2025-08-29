Жаңалықтар

Шәмші Қалдаяқов ауылына АМС мұнарасы қойылды

29 Тамыз 2025
Мұндай мұнара «Қолжетімді интернет» ұлттық жобасы аясында республикалық маңызы бар автожолдар бойында мобильді байланыс пен интернетті қамтамасыз ету үшін облыстың 9 ауданында 17 нүктеде орнатылмақ. Барлық нысан бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар дайындалып, сараптаманың оң қорытындысы алынған.

Қарғалы ауданына жұмыс сапары аясында облыс әкімі Асхат Шахаровқа Шәмші Қалдаяқов ауылы ішінде қойылған, биіктігі 30 метрді құрайтын ұялы байланыс мұнарасына барды. Нысан пайдалануға берілді. Мұнараны орнату арқылы жергілікті тұрғындар үшін тұрақты ұялы байланыс жақсарып, цифрлық қол жетімділік артады деген сенім бар.

Былтыр өңіріміздің 21 ауылына мобильді интернет тартылды, облыстың көрсеткіші 96,8%-ға жетті. Ал биыл 25 ауылды мобильді интернетқамту жоспарланған. Бүгінгі күні, 9 ауылға интернет тартылды. Жыл соңына дейін 16 ауыл мобильді интернетке қосылмақ.

А.ІЛИЯС.

29 Тамыз 2025
