Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: полиция алаяқтыққа қатысты 67 млн-нан астам халықаралық қоңырауды бұғаттады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2024 жылғы Жолдауында атап көрсетілгендей, елімізде заң мен тәртіпті сақтау, соның ішінде алаяқтықпен күрес – басты міндеттердің бірі. Қазіргі таңда интернет-алаяқтар түрлі қулықпен азаматтардың сеніміне кіріп, қаржысын иемденуге тырысады. Олардың әрекеті соншалықты шебер жасырынғандықтан, кез келген адам қылмыскерлердің құрбанына айналуы мүмкін. Сол себепті мемлекет бұл бағытта ауқымды жұмыстар атқарып жатыр. Мәселен, ерте әрекет ету жүйесі енгізілді, күмәнді қоңыраулар мен банктік операциялар бұғатталуда. Тек бір ғана көрсеткіштің өзі жағдайдың ауқымын көрсетеді: 67 млн жалған халықаралық қоңырауға тосқауыл қойылды.
Бұл – еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы нақты қадам. Сонымен қатар, алдын алу шаралары да күшейтіліп жатыр: мектептерде, университеттерде, зейнеткерлер орталықтарында түсіндіру семинарлары өтуде. Бұл – азаматтардың қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан кешенді шаралар. Дегенмен, бар жауапкершілікті мемлекетке артып қоюға болмайды. Әрқайсымыз күнделікті өмірде сақтық шараларын ұстанып, өзіміздің ғана емес, қаржылық сауаттылығы төмен болуы мүмкін үлкендеріміздің де қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіспіз. Өйткені алаяқтарға қарсы күрес – тек мемлекеттің емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті.
Жасақбаева Жайнагүл, кәсіби медиатор, Ақтөбе облыстық Қоғамдық кеңесінің мүшесі