Облыс экономикасында тұрақты өсім бар
Облыстық мәслихаттың кезекті ХХ сессиясында өңір басшысы Асхат Шахаровтың өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы есебі тыңдалды. Сондай-ақ облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысыС.Мақсатов облыстық мәслихаттың 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №186 «2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы хабарлама жасады.
Облыста 2024-2025 жылдар аралығында орындалған жұмыстар жөнінде баяндаған Асхат Шахаров өткен жылы, Мемлекет басшысының тапсырмасына сай, өңірдің экономикалық өсімді қамтамасыз ету көрсеткіші 106,3 пайызға жеткенін айтты. Әсіресе өнеркәсіп, құрылыс, сауда, көлік және қоймалау сияқты негізгі салалар бойынша өсім бар.Сондай-ақ жыл басынан бергі 7 айдың қорытындысы бойынша да тұрақты макроэкономикалық жағдай сақталып отыр, жалпы өңіріміздің экономикалық өсімі 104,2% деңгейінде қалыптасқан.
Су тақсынынан кейін…
Былтырғы көктемгі су тасқыны салдарынан облыстың Әйтеке би, Ырғыз, Мұғалжар, Темір, Ойыл, Қобда аудандарында және Ақтөбе қаласында 4 087 үй зардап шегіп, төтенше жағдай режимі жарияланғанын облыс тұрғындары ұмыта қойған жоқ. Өңір басшысы табиғи апаттың зардаптарын жою бағытында атқарылған істерге тоқталды:
— Апатты деп танылған 1 013 үйдің 513-і бойынша дайын тұрғын үйлері сатып алынды. Қалған 500 тұрғын үй жаңадан салынып, пайдалануға берілді. Сондай-ақ 3 074 отбасына үйін жөндеп, қалпына келтіру үшін жалпы сомасы 9,7 миллиард теңге өтемақы берілді. Бұдан бөлек су тасқынынан зардап шеккен 4 мыңнан астам отбасына 1,4 миллиард теңге көлемінде өтемақы төленді, — деді облыс әкімі.
Су тасқыны салдарынан 47 шақырым автомобиль жолы мен 20 көпірді қалпына келтіру мақсатында Үкімет резервінен 6 млрд теңге және облыс резервінен 5,6 млрд теңге бөлініп, Қобда, Темір және Мұғалжар аудандарындағы жол инфрақұрылымы толық қалпына келтірілді. Ал Ойыл, Ырғыз және Әйтеке би аудандарындағы ауыспалы жобаларға биыл облыстық бюджеттен 2,8 млрд теңге бөлініп, жоспарлы жұмыс атқарылып жатыр.
Су тасқыны салдарынан зардап шеккен шағын және орта бизнес өкілдерінің 66 өтінімі мақұлданып, 806 млн теңгеге өтемақы сомасы толығымен берілген. Табиғи апаттан зардап шеккен агроөнеркәсіптік саладағы 67 кәсіпкерге 954 млн теңге көлемінде өтемақы тағайындалды.
Өңір басшысының айтуынша, алдағы уақытта бұндай жағдайдың алдын алу мақсатында облыста 19 гидротехникалық құрылыс салынып, «Ақтөбе облысының гидротехникалық құрылғыларға қызмет көрсету мекемесі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ашылған.
Ақтөбе қаласында…
Өңір басшысы облыс халқының 60 пайыздан астамы тұратын Ақтөбе қаласында атқарылған жұмыстарға да тоқталды. Былтыр қала тұрғындарын баспанамен қамтамасыз ету мақсатында Есет батыр шағын ауданында 138 пәтер пайдалануға берілген. Қазіргі уақытта осы ауданда 9,2 млрд теңгеге 2 мыңнан аса пәтері бар 12 үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр, жыл соңында 1 700-ден астам пәтерлі 10 үйдің және Жанақоныс тұрғын алабында кезекте тұрған тұрғындарға арналған 140 пәтерлі жатақхананы пайдалануға беру жоспарланып отыр.
— Сонымен қатар былтыр қаламыздағы 3 нысанда су желісінің құрылысы жүргізілді. Жалпы, қазіргі таңда 36 тұрғын алабы су желісімен қамтамасыз етілді.7 тұрғын алабында су құбыры тартылып жатыр. Биыл Шилісай, Думан, Парасат, Магаджан тұрғын алабындағы жұмыс аяқталады, қалған Рауан-2, Батыс-3, Жанақоныс-5 ауылдарындағы жұмыс келесі жылы жалғасатын болады.
Қала аумағындағы 50 тұрғын алабы газбен қамтылған, биыл Жаңаауыл-1, Баянауыл-1, Рауан-2 тұрғын алаптары газбен қамтылады, Сазды-3 тұрғын алабы бойынша жұмыстар келесі жылы да жалғасады, — деді өңір басшысы.
Қала аумағындағы Бауырластар-5, Ақжар плюс тұрғын алаптары электр желілермен қамтылды, биыл Жаңаауыл-1, Рауан-2 ауылдарын электрмен қамту жоспарланып отыр.
— Қала ішінде автомобиль жолдарының жағдайын жақсарту бірінші кезектегі мәселенің бірі. Осы орайда былтыр қала бойынша 120 шақырымнан астам жолда асфальт төселіп, күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Ал биыл қала бойынша автомобиль жолдарын жөндеу мен салу бағытында 13 миллиард теңгеге 18 жобаны іске асыру жоспарлануда. Оның ішінде Кірпішті тұрғын алабында автомобиль жолдарын салу, Қызылжар-3 тұрғын алабында ішкі жолдардың құрылысы, 9 мектепке апаратын жолдың құрылысы бар, — деді облыс басшысы.
Қаланы абаттандыру бойынша халық қатысатын бюджет есебінен өткен жылы 1,4 млрд теңгеге 62 жоба жүзеге асырылған, ал биыл жалпы құны 1,9 млрд теңге болатын 77 жоба іске асырылып жатыр екен.Қала аумағын көркейту және тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыру мақсатында Қоныс спорт кешені ауданында 945 млн теңгеге сквер құрылысы жүргізіліп, жыл соңына дейін жобаны аяқтау жоспарланып отыр. Сонымен қатар Тәуелсіздік даңғылы бойында жалпы ұзындығы 2,9 шақырым болатын саябақ салынып жатыр.
— Елімізде Мемлекет басшысының бастауымен «Таза Қазақстан» республикалық акциясы жүзеге асырылуда. Қала бойынша «Бүкілқазақстандық ағаш егу күніне» орай 11 мыңға жуық ағаш егілді және бүгінде аталған бағытта жұмыстар жалғасын табуда, — деді облыс әкімі.
Ауыл және ауыл шаруашылығы
Былтыр облыстың ауыл шаруашылығы саласын қолдауға 32 млрд теңге қаражат қарастырылған. Мемлекеттік қолдаулардың және қолайлы ауа райының нәтижесінде былтыр жиналған дәнді дақыл көлемі 2023 жылмен салыстырғанда 94 мың тоннаға артқан. Жалпы ауыл шаруашылығында өнім көлемі 362 млрд теңгеге жеткен.
— Бүгінде ауыл шаруашылығы саласын қолдау мақсатында жергілікті бюджеттен 14,6 миллиард теңге қаражат бөлінді. Жоспар бойынша жыл соңына дейін 550 мың тонна дәнді дақылжинаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 40 мың тоннаға артық.
Былтыр «АЙС» сүт-тауар фермасын кеңейту жобасына қолдау көрсетілгеннің нәтижесінде өңіріміздің сүтпен қамту деңгейі 20 пайызға артқанын да айта кету керек. Алдағы жылы өңіріміздің сүтпен қамту мәселесі толықтай шешіп, импортқа тәуелділікті жоятын боламыз.Жалпы ауыл шаруашылығы саласында2025-2027 жылдары жалпы сомасы 63,2 миллиард теңгеден асатын 50 жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Бүгінде 4 жоба іске асырылды, — деді облыс әкімі.
Ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсарту мақсатында ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатқаны айтылды. «Ауыл — ел бесігі» жобасы аясында былтыр 27 ауылдық елді мекенде 9,7 млрд теңгеге 46 жоба жүзеге асырылып, нәтижесінде, 17,6 шақырым инженерлік желі өткізіліп, 42,5 шақырым кентішілік жол салынған.
— Ал биыл 106 мыңнан аса тұрғыны бар 33 тірек ауылдық елді мекенде 11 миллиард теңгеге 54 жоба іске асыру жоспарланып отыр. Оның ішінде 19 әлеуметтік нысанның құрылысы, 70 шақырым жол салу және 10 шақырым көшені жарықтандыру көзделіп отыр. Сондай-ақ ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыру мақсатында «Ауыл аманаты» жобасы аясында 2023-2025 жылдары 16,3 млрд теңгеге 2 900-ге жуық жоба мақұлданды, — деді облыс әкімі.
«Дипломмен — ауылға» жобасы аясында былтыр 120 маманды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 950 млн теңге көлемінде бюджеттік кредитберілген. Биыл 115 маманға республикалық бюджет есебінен 1 млрд теңге бюджеттік кредит беру жоспарланып отыр.
Бизнес және инфрақұрылым
Шағын және орта бизнес саласын қолдауға биыл жергілікті бюджет есебінен 2,3 млрд теңге қарастырылған. Былтыр Хромтау моноқаласында 3 пайызбен несиелендірудің өңірлік бағдарламасы іске қосылып, 2,8 млрд теңге сомасына 162 жоба мақұлданған.
— Биыл шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу бағытында «Ақтөбе Бизнес» өңірлік бағдарламасын іске қосу жоспарланып отыр. «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жүзеге асырылатын бағдарламаның бюджеті — 1 млрд теңгеге.Жобаны іске асыру арқылы кәсіпкерлерге 30 миллион теңгеге дейін несие алу мүмкіндігі беріледі, — деді әкім.
Облыстың көлік-логистикалық әлеуеті стратегиялық маңызға ие. Бұл ретте жол инфрақұрылымының өңір экономикасының күретамыры екенін айтпасақ та түсінікті.
Былтыр нормативтік жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі 78 пайызға жеткен: 55,9 млрд теңге болатын 193 жоба іске асырылып, 500 шақырымнан астам жол жөнделген.
— Сондай-ақ былтыр «Қазпошта» акционерлік қоғамы S Sistem Lojistik шетелдік инвестормен бірлесу арқылы «Ақтөбе қаласының халықаралық әуежай аумағында көліктік-логистикалық хаб салу» жобасын бастады. Аталған жоба аясында 25 миллиард теңгеге инвестиция тарту, 30 жұмыс орнын құру жоспарлануда. Құрылыс келер жылы аяқталады. Биыл жол инфрақұрылымын дамытуға60,4 миллиард теңге қарастырылды.
Аталған қаражат есебінен 183 жобаны іске асыру,508 шақырым автомобиль жолын жөндеу жоспарланып отыр. Бұл 2025 жылы жергілікті маңызы бар жолдардың жақсы және қанағаттанарлық үлесін 82 пайызға жеткізуге септігін тигізеді.
Сондай-ақ облыс аумағында республикалық маңыздағы ірі инфрақұрылымдық жол жобалары – Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын және Қандыағаш-Ембі-Шалқар-Ырғыз бағыттары бойынша жұмыстар бастау алды.Жалпы, жобаны іске асыру нәтижесінде жолдың өткізу қабілеті тәулігіне 3 мың көліктен 15 мың көлікке дейін артады. Сонымен қатар Қандыағаш- Ембі -Шалқар-Ырғыз автожолының Қандыағаш-Шалқар бағыты бойынша 259 шақырым жол жөнделіп жатыр. Жалпы, жобаны іске асыру нәтижесінде жолдың өткізу қабілеті тәулігіне 322 көліктен 3 мың автокөлікке дейін ұлғаяды, — деді облыс әкімі.
А.Шахаров халықты сумен және газбен жабдықтау бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстарға да тоқталды. Былтыр облыста халықты сумен қамтамасыз ету бағытында 2,1 млрд теңгеге 6 жоба іске асырылған, жалпы алғанда халықтың 99,2 пайызы сумен қамтылып отыр. Ал биыл (3,2 мыңға жуық тұрғынды қамтитын) 10 ауыл орталық су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде сумен қамту деңгейін 99,9 пайызға жеткізу жоспарланып отыр.
Газдандыру саласы бойынша өткен жылы 6,1 млрд теңгеге 7 жоба жүзеге асырылып, халықты газбен қамту деңгейі 95,6 пайызға жеткен. Биыл12,3 мың адам тұратын
28 ауылды газдандыру бойынша 19 жоба іске асырылуда, нәтижесінде, облыс халқының газбен қамтылу деңгейі 97 пайызға дейін жететін болады.Бұл мақсатта 9,8 млрд теңге бөлінген.
— Сонымен қатар былтыр Ақтөбе қаласын және іргелес аймақтарды үздіксіз газбен қамтамасыз ету мақсатында Ақтөбе қаласында магистралды газ құбырының 3-желісінің құрылыс жұмыстары аяқталды. Нәтижесінде газдың өткізу қабілеті сағатына 526,5 мың текше метргежеткізілді. Бұл өз кезегінде өңірімізде газ қажеттіліктерін жабуға мүмкіндік берді және алдағы уақытта жоспарланған инвестициялық жобаларды іске асыруға ықпалын тигізеді, — деді облыс әкімі.
Тұрғын үй және әлеуметтік нысандар
Былтыр облыста Үкімет тапсырмасына сай964 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Биылбарлық қаржыландыру көздері есебінен 1,0 млн шаршы метр тұрғын үйді іске қосу көзделіп отыр.
— Қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша 436 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұдан өзге, халықтың әлеуметтік осал топтары мен көпбалалы отбасы санаттары үшін дайын пәтерлер сатып алу іс-шаралары жүзеге асырылып отыр. Мәселен, былтыр «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамы және республикалық бюджет есебінен 14,2 миллиард теңге қарастырылды. Былтыр 1 160 отбасы қоныстойын тойлады.
Биыл аталған бағыт бойынша «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамы және республикалық бюджет есебінен 11,9 миллиард теңге бөлінді. Жыл басынан бері 419 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Жыл соңына дейін кезек ретімен 390-ға жуық тұрғын үйді беру жоспарланып отыр, — деді облыс әкімі.
Әлеуметтік сала, оның ішінде білім және денсаулық сақтау салаларында да жүйелі жұмыс атқарылып келеді. Былтыр 15 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Бұл 3 апатты, 6 ескі, 6 орын тапшылығы қалыптасқан мектептердің мәселесін шешті.
— Сонымен қатар «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясындағы 2 300 орынға арналған 2 мектептің құрылысы толық аяқталып, қолданысқа берілді. Жыл соңына дейін Ұлттық жоба шеңберінде 9 100 орынға есептелген 12 мектептің құрылысы аяқталады деп отырмыз. Сонымен қатар бюджеттік қаражат есебінен салынып жатқан 8 мектеп оқушыларға есік ашады. Аталған жұмыстарды іске асыру барысында облысымызда апатты мен үш ауысымды мектептердің мәселесін шешетін боламыз, — деді облыс әкімі.
Денсаулық сақтау саласында медициналық қызметтердің сапасын арттыру үшін «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында өткен жылы 1,4 млрд теңгеге 10 жоба іске асырылып, тағы 1,7 млрд теңгеге 11 медициналық нысан салынбақ.
2023 жылдың желтоқсан айында өңірге жұмыс сапары кезінде Мемлекет басшысы жаңа заманауи драма театрын салу бойынша тапсырма бергені болатын. Облыс әкімінің айтуынша, бүгінде театр құрылысына арналған орын анықталып,
мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған. Сонымен бірге Кеңес Одағының Батыры Әлия Молдағұловаға арналған «Әлия» орталығының құрылысын салу жобасы да қарастырылып жатқаны айтылды.
Бұқаралық спортты дамыту және халықты салауатты өмір салтын ұстануға ынталандыру бағытында да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Былтыр ашылған «Футбол академиясы» облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебінде 770-тен аса жасөспірім футболмен шұғылданып жүр.
— Сыйымдылығы 35 мың адамға арналған УЕФА регламентіне (IV деңгейге сәйкес) сәйкес келетін стадион құрылысы жоспарланып, жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Сондай-ақ Ақтөбе қаласында 5 мың орындық көпфункционалды спорт кешенінің құрылысы жоспарлануда, — деді облыс әкімі.
Елді мекендерді қолжетімді интернетпен қамтамасыз ету мәселесі де айтылды. Былтыр 21 ауылға мобильді интернет тартылып, облыстың көрсеткіші 96,8 пайызға жеткен. Биыл 25 ауылды мобильді интернетпен қамту жоспарланған.
— «Қолжетімді интернет» ұлттық жобасы аясында республикалық маңызы бар автожолдар бойында мобильді байланыс пен интернетті қамтамасыз ету үшін облыстың 9 ауданында 17 антенна-діңгек орнатылатын орындар анықталды, құжаттар әзірленді, қазір қаржыландыру үшін инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде, — деді облыс әкімі.
Алдағы жоспарлар
Өңір басшысынан кейін сөз алған облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы С.Мақсатов депутаттарға облыстық мәслихаттың №186 шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім жобасын ұсынды.
— Бюджетті нақтылау бюджеттік бағдарлама әкімшілері ұсыныстары негізінде 18,5 миллиардтеңгеге жүргізіледі. Бюджет әкімшілерінің негізгі шығыстары: Даму бюджеті бойынша 9,0 миллиард теңге көзделген. Нақтырақ айтсақ, құрылыс басқармасы бойынша барлығы 3,6 миллиард теңге қарастырып отырмыз.Әлеуметтік нысандарды дамытуға 3,2 миллиард теңге, оның ішінде Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасын орындау мақсатында облыстық драма театры ғимаратының құрылысын бастауға 2,8 миллиард теңге бағытталуда.Білім саласы бойынша Ырғыз ауданы Аманкөл ауылындағы орта мектепті газдандыруға 82 миллион теңге бөлу жоспарланып отыр.Сондай-ақ спорт саласы бойынша Шалқар қаласындағы Цеханович атындағы спорт мектебінің жаттығу залын салуды жалғастыруға 300 миллион теңге бөлініп отыр.Ақтөбе қаласы мен Байғанин ауданындағы тұрғын үй алаптарына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жүргізу үшін 429 миллион теңге көзделді, — деді ол.
Сессия барысында өңірдің су объектілерінде жалпы су пайдалану қағидаларын бекіту, кәсіпкерлікті дамытудың 2025-2026 жылдарға арналған өңірлік бағдарламаны бекіту, т.б. мәселелер қаралды. Сонымен бірге облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының есептері тыңдалып, депутаттық сауалдарға жауап берілді.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.